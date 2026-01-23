Trumpove brutalne uvrede izazvale bijes među Europljanima: 'Kako se usuđuje...'

Novi komentari američkog čelnika Donalda Trumpa izazvali su bijes među brojnim Europljanima. Napetosti su ponovno porasle nakon što je Trump rekao kako nije siguran da bi NATO saveznice "bile tu" ako bi SAD-u ikada bile potrebne. "Kažu da su poslali neke trupe u Afganistan... I jesu, ostali su malo iza, malo izvan prve crte", kazao je Fox Newsu. Te su optužbe mnogi nazvali uvredljivima i ponižavajućima s obzirom na to da je, prema podacima organizacije Help for Heroes koje prenosi Independent, 1061 neamerički vojnik NATO-a poginuo u sukobu koji je započeo 2001. godine.

Kako je Trump dodao, SAD je bio "vrlo dobar" prema Europi i mnogim drugim zemljama, što "mora biti dvosmjerna ulica", odnosno uzvraćeno Amerikancima. Oštra retorika prema NATO-u zabilježena je i ranije, primjerice kada je Trump opisao savez kao "precijenjen" i doveo u pitanje spremnost njegovih članica na odgovor u krizi. "Možda bismo trebali staviti NATO na test: Aktivirati članak 5 i prisiliti NATO da dođe ovdje i zaštiti našu južnu granicu od daljnjih invazija ilegalnih imigranata, time oslobodivši velik broj agenata Granične patrole za druge zadatke", objavio je na Truth Socialu.

Trump je izdvojio Dansku kao "nezahvalnu" za američku zaštitu tijekom Drugog svjetskog rata. Danska je, navodi The Guardian, pretrpjela 44 smrtna slučaja u borbi u Afganistanu, najviše po glavi stanovnika izvan SAD-a. Zbog Trumpovih tvrdnji ranije ovog tjedna, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao mu je da će članovi saveza "braniti“ SAD, ukazujući da su to "učinili“ u Afganistanu. "Možete biti uvjereni, apsolutno, ako bi ikada Sjedinjene Američke Države bile napadnute, vaši saveznici bili bi s vama. Postoji apsolutno jamstvo. Stvarno vam želim to reći jer me boli ako mislite da nije tako.“

Nakon Trumpovih komentara o Afganistanu, brojni korisnici društvenih podijelili su fotografije veterana u borbi, kao i lijesove vojnika koji su poginuli "dok nisu radili ništa“ za Ameriku. Lord Sedwill, bivši britanski veleposlanik u Afganistanu, rekao je da je Trumpova tvrdnja uvredljiva i jednostavno pogrešna. "Amerikanci su preuzeli teret, ali Ujedinjeno Kraljevstvo i Danska, na primjer, imali su veći postotak žrtava od Amerikanaca. Bili su uključeni u neke od najokrutnijih borbi u nekim od najopasnijih područja. Dakle, potpuno je u krivu što ih omalovažava.“

Britanske obitelji vojnika poginulih u Afganistanu naglasile su kako prve crte nije ni bilo jer su talibani postavljali improvizirane eksplozivne naprave i skrivali se među javnošću. "U Afganistanu nije postojalo nešto poput prve crte. Talibani nisu bili u ikakvoj formaciji i nisu bili prepoznatljivi", kazao je Ian Wright, čiji je sin Gary (22) poginuo 2006. godine. Sir Ed Davey, vođa Liberalnih demokrata, ističe: Trump je izbjegao vojnu službu pet puta. Kako se usuđuje dovoditi u pitanje njihove žrtve.“

French soldiers home from Afghanistan after doing nothing to help the USA #Trump pic.twitter.com/1Vftxu9MFD — Noesis (@NoesisOff) January 22, 2026

In the hallway at the Citadelle du Quebec, next to the room where PMMC will soon speak, a poignant reminder of the Van-Doos among the 158 CAF members lost in Afghanistan — that “nothing” that Donald Trump says NATO has done for the US. pic.twitter.com/S4CKZvI5HI — Glen E. McGregor (@glen_mcgregor) January 22, 2026