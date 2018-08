Miro Bulj: Izbačen sam iz Alke jer se nisam odrekao generala Gotovine

Nakon što je u Večernjem listu izašao članak u kojem arambaša Ivo Vukasović Parin objašnjava kako je izbacio Miru Bulja, nekadašnjeg alakarskog momka, zbog toga što je odbio izravnu naredbu, na svom Facebook profilu reagirao je i sam Bulj u kojem objašnjava zašto mu je zabranjeno sudjelovanje na Sinjskoj Alci.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti.

Alkarski arabambaša Ivo Vukasović Parin u današnjem Večernjaku govori o tome kako sam izbačen iz Alke i kako mi je 2007. zabranjeno sudjelovanje, a kao razlog navodi činjenicu da se nisam htio obući. Ali ne objašnjava pozadinu cijelog slučaja. Naime, u proljeće 2007. u Sinj dolazi predsjednik Vlade Ivo Sanader radi postavljanja temeljnog kamena za izgradnju Alkarskih dvora. U svečane odore oblači se cijela alkarska povorka. Odbio sam se obući jer je bilo predviđeno da Sanader postavi kamen temeljac za Alkarske dvore iako je temeljni kamen za Dvore još 1999. postavio general Ante Gotovina, u to vrijeme uznik u Haagu. Sakrili su ploču kojeg je postavio Gotovina da bi Sanader postavio novi kamen temeljac, pa sam se odbio obući i u civilu na prepunoj Sinjskoj pijaci Sanaderu rekao: "Doći će i tebi kraj, nećeš naše generale locirati, identificirati, uhićivati i transferirati." Časni sud VAD-a sankcionirao me je ukorom, mjerom pred isključenje, a zabranjeno mi je sudjelovanje u alkarskoj povorci. Dakle, zbog toga što se nisam odrekao progonjenog generala Ante Gotovine i zbog sramotnog dodvoravanja uprave VAD-a premijeru Ivi Sanaderu zabranjeno mi je sudjelovanje u Sinjskoj Alci. Isti ti koji su mi zabranili sudjelovanje generala Gotovinu su nakon oslobađajuće presude i povratka u Domovinu proglasili počasnim članom VAD-a, piše Miro Bulj.

Podsjetimo, alkarski arabambaša Ivo Vukasović Parin potvrdio je da je 2007. izbacio Miru Bulja.

- Točno, izbacio sam Bulja. Odluka uprave bila je da se za polaganje kamena temeljca svi trebamo obući. Bulj se nije htio obući, odbio je naredbu. Neću ulaziti u detalje zašto, ali ja sam zapovjednik, mi smo poluvojna postrojba i ne možeš mi odbiti zapovijed. Bulj to zna, mi smo i dalje odlični prijatelji i on mi kaže da mu je to bio ulaz u politiku – rekao je Vukasović.