'Mir, sigurnost i dostojanstvo hrvatskih ljudi neće biti žrtva ničijih privatnih fiksacija'

Zoran Milanović prisegnuo je danas, po drugi put, za predsjednika Republike. Na svečanoj inauguraciji , kao i prije pet godina, održanoj u Uredu predsjednika, ali ovog puta pred oko stotinjak uzvanika prisegnuo je svojom čašću da će dužnost predsjednika obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. U svom govoru koji se očekivao s nestrpljenjem s obzirom na promjene na globalnoj političkoj sceni dotaknuo se i unutarnje i vanjske situacije, naglasio izazovnost vremena u kojem živimo, ali i poslao jasnu poruku da Hrvatska mora biti na prvom mjestu.

– U životu nacije ili države, kao i u životu pojedinca, neizbježna je izmjena dobrih i loših vremena, tmurnih i vedrih dana. Moramo broditi sa sviješću da život nije samo mirno more i vjetar u jedra. Ta svijest neka nam bude vodilja: ona je čvrsto jamstvo uspravnosti i pribranosti, bez obzira na smjer i bez obzira na jačinu vjetrova i valova –kazao je Milanović i dodao kako je osnovni zadatak državnih institucija sačuvati mir i sigurnost građana. Kazao je nešto što je u prvom mandatu ponovio nebrojeno puta, a to je da je "samo nama stalo do naše zemlje" i da će druge države u izboru između svojih interesa i našeg boljitka uvijek odlučiti za svoje interese". I to nije, kazao je, kritika ili žalopojka, nego realnost svijeta u kojem živimo.

– Ovo je poziv da se prestanemo zanositi iluzijama da će se netko izvana pobrinuti za nas kad nam bude teško ili kada nam stvarno bude trebalo. Možda malo, ali realno: nikad nije i nikad neće – kazao je predsjednik. Nikad nam ništa nije darovano, nastavio je, i sve što je Hrvatska postigla zasluga je samo naših ljudi, prije svega onih koji su, kazao je, dali svoj život i svoje zdravlje u obrani naše slobode.

Govor nije prošao niti bez neizravne, ali ipak jasne kritike vladajućima. Unatoč rastu BDP-a, niskoj nezaposlenosti i povećanju kreditnog rejtinga prevelik broj ljudi, kazao je predsjednik, naših ljudi danas živi na rubu dostojanstva ili trpi neki oblik poniženja, usprkos poštenom radu ili pošteno zarađenoj mirovini. – Samo je nama u interesu da nam institucije budu neovisne, profesionalne i odgovorne, kao i mediji, ili kako to bolje zvuči, novinarstvo. To je jednostavnim jezikom štit od samovolje i tiranije – kazao je predsjednik.

Govorio je i o potrebi zalaganja za Hrvate u BiH, ali i dao malu "povijesnu lekciju" kazavši da je malo toga pogrešno kao veličanje najmračnijih epizoda vlastite povijesti. Za današnji svijet rekao je da je neprepoznatljiv u odnosu na svijet od samo prije pet, najviše deset godina. – Mijena traje i u ovom času. Iščezava jedno, a na horizontu se javlja nešto drugo što je još uvijek nejasno, neizvjesno, zbunjujuće i što plaši. Zvuči kao uvjerljiv opis kaosa – kazao je Milanović. Čini se, nastavio je, da su se pojavili i očito se javljaju novi gravitacijski centri globalne moći, koje se ne može ignorirati u oblikovanju slike budućeg svijeta.

Na nama je da osmislimo nacionalnu politiku koja će najviše doprinijeti našim interesima u tom novom svijetu, u novom kontekstu, u novoj paradigmi. U tom poslu ne smijemo imati nikakvih, ili barem ne previše predrasuda i dogmi. Mir, sigurnost i dostojanstvo hrvatskih ljudi ne mogu i neće biti žrtva ničijih privatnih ambicija ili fiksacija. Nema potrebe da se ishitreno guramo u prve redove u stvarima na koje ne možemo znatnije utjecati, koje ne možemo promijeniti, koje vrlo često ne razumijemo, ne zbog manjka pameti nego zbog okolnosti. Politički avanturizam i slijepa sljedba znali su Hrvate u prošlosti stajati – zaključio je Milanović koji je za kraj govorio i o jačanju oružanih snaga. Hrvatska vojska mora biti, naglasio je, sposobna zaustaviti napad na neovisnost i teritorijalni integritet te ispunjavati preuzete obaveze u sklopu svih saveza kojima pripadamo pri čemu te obaveze treba tumačiti pošteno, lojalno, ali u našem interesu.

Milanović je govor održao pred članovima svoje obitelji, prijateljima, ustavnim sucima, bivšim predsjednicima države. Došli su mu i vjerski predstavnici, generali iz Domovinskog rata, svi predsjednici stranaka koje su ga podržale u kampanji za predsjedničke izbore, predstavnici udruga, institucija...

I iako je na izborima Milanović dobio nevjerojatnih 75 posto potpore birača niti jedan uzvanik na Pantovčaku danas nije bio iz Vlade jer se pozivu na inauguraciju nisu odazvali ni premijer niti potpredsjednici Vlade, kao ni predsjednik Sabora Gordan Jandroković i HDZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner. Oni inauguraciju ignoriraju u skladu s tvrdom kohabitacijom koju je Milanoviću obećao premijer još prije pet godina, a koja će se sada, s obzirom na nove okolnosti, očito morati mijenjati. Upravo je to bila i glavna tema među svim današnjim uzvanicima na Pantovčaku - je li došlo vrijeme za uspostavljanje normalnih odnosa između dva politička brda. A što bi, za početak, podrazumijevalo i da se konačno održe sjednice Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali i da se popune prazna veleposlanička mjesta. I dok su se stvari, što se tiče veleposlaničkih mjesta, počele micati s mrtve točke pa se čuje da je Ministarstvo vanjskih poslova raspisalo interne natječaje, a došlo je i do komunikacije s Uredom predsjednika na nižim razinama na tu temu, po pitanju dva vijeća novosti i dalje nema. Ne zna se kada će se održati. General Ante Gotovina, koji je bio jedan od uzvanika na inauguraciji, siguran je da premijer i predsjednik već razgovaraju.

– Nemam informacije, ali siguran sam da razgovaraju –kazao je znakovito Gotovina koji je za Milanovićev govor kazao da je to bio govor predsjednika Republike i da trebamo čuti što je rekao, ali i jasno poručio kako državu čine njene institucije. Govor se dojmio i Plenkovićevog koalicijskog partnera. Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava kazao je da su demokratski izbori postignuće bez obzira na ishod i da je to nešto što treba vrednovati.

– Na kraju vrlo često ili ponekad, taj narod bude puno zreliji od nas političara i pokazuje kroz iskazivanje svoje volje kako treba – kazao je Penava. Dodao je i kako će ovih dana sjesti Trump i Putin i da se nada "da će poruke stići i do naše male zemlje i mudrih glava te da ćemo barem kada su ključne stvari u pitanju naći dovoljno širine i mudrosti za kompromis i guranje u jednom smjeru".

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk isto se nada da će do sjednice Vijeća za obranu i sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost čim prije doći te naglašava kako premijer više nije u poziciji nastaviti se ponašati po starom. Bauk već primjećuje i zatopljenje u retorici HDZ-ovih dužnosnika i kaže da se sada treba vratiti u ustavne okvire upravljanja državom u smislu sukreiranja vanjske politike i koordiniranja rada sigurnosnih službi te suradnje na području obrane. Poručio je i kako je predsjednik države tri godine crtao Vladi i europskim čelnicima što će se dogoditi u svijetu, ali i da po tom pitanju vidi retoričke promjene kod premijera. Predlaže, kaže, čak i povjerenika za Ukrajinu, prihvatljivog Moskvi. Do danas bi takve, siguran je Bauk, nazivao Putinovim pudlicama.

