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Vitaminska bomba od tri sastojka!

Zdravi gumeni bomboni iz kućne radinosti: Djeca ih obožavaju, a gotovi su za tren

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
10.07.2026.
u 09:30

Ovaj jednostavan recept savršeno je rješenje za sve koji ne mogu odoljeti gumenim bombonima.

Jednostavan recept za zdrave gumene bombone oduševit će svakog ljubitelja ovih slastica. Pripremaju se od svega nekoliko sastojaka, bez umjetnih boja i aroma, a na svom Instagram profilu podijelila ga je BLW Mama Lab. Kako ističe influencerica, riječ je o zdravijoj alternativi kupovnim gumenim bombonima, koju opisuje kao pravu vitaminsku bombu.

Za njihovu pripremu ne morate biti posebno vješti u kuhinji pa ih može napraviti baš svatko. Najbolje od svega je što ih možete lako prilagoditi vlastitom ukusu. Limun je samo jedna od opcija, a ako preferirate slađe okuse, umjesto njega možete koristiti maline, jagode, borovnice ili drugo voće po želji.

Sastojci:

  • 200 ml svježe cijeđenog soka od limuna (otprilike četiri limuna)
  • 3 do 4 žlice meda ili agavinog sirupa
  • 3 vrećice želatine u prahu

Priprema: Svježe iscijedite limune i procijedite sok kako biste uklonili koštice i pulpu. Sok ulijte u manji lonac pa dodajte želatinu. Na laganoj vatri zagrijavajte smjesu uz neprestano miješanje dok se želatina potpuno ne otopi. Zatim dodajte med ili agavin sirup te nastavite miješati dok smjesa ne postane potpuno glatka. Pripremljenu smjesu ulijte u silikonske kalupe za bombone ili praline. Ako ih nemate, poslužit će i silikonski kalupi za led. Bombone stavite u hladnjak na jedan do dva sata kako bi se potpuno stisnuli. Ako želite blaži okus, dio limunova soka zamijenite svježe cijeđenim sokom od naranče. Bombone možete pripremiti i s drugim voćem, poput malina, jagoda ili borovnica. Gotove gumene bombone čuvajte u hladnjaku, gdje će ostati svježi do tri dana.
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