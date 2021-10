Ministarstvo potvrdilo: Zasad ne planiramo mijenjati kalendar školske godine

U Hrvatskoj je trenutačno na covid pozitivno 3820 učenika i 554 nastavnika, odluku o prelasku na online nastavu mogu donijeti osnivači škola u suradnji sa županijskim stožerom, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) za sada ne namjerava mijenjati kalendar školske godine.

"Ministarstvo znanosti i obrazovanja za sada ne namjerava mijenjati kalendar školske godine koji je definiran Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. koja je donesena još krajem travnja", istaknulo je Ministarstvo na upit Hine.

Što se tiče moguće online nastave u skladu s epidemiološkom situacijom u pojedinoj školi, gradu, području županije ili županiji, osnivači škola u suradnji sa županijskim stožerom mogu donijeti odluku o prelasku na online nastavu za pojedinu školu grad ili za područje cijele županije.

Iz Ministarstva podsjećaju da je to definirano modelom koji je donesen još prije početka prošle školske godine I na snazi je više od godinu dana i koji je omogućio tijekom prošle školske godine da su učenici u Hrvatskoj proveli na nastavi uživo puno više dana od svojih vršnjaka u EU.

Na covid pozitivno 3820 učenika i 554 nastavnika

Od 3830 učenika pozitivnih na covid na području Hrvatske, 2226 ih je u osnovnim, a 1594 u srednjim školama.

Najviše zaraženih učenika je u Gradu Zagrebu, njih 1140 i to 660 u osnovnim, a 480 u srednjim školama. Najmanje covid pozitivnih učenika je na području Ličko-senjske županije te je od njih 24, 20 osnovnoškolaca, a četiri su srednjoškolca.

Od 554 nastavnika pozitivna na covid na području Hrvatske, najviše ih je u Zagrebu - 134, a najmanje u Požeško-slavonskoj županiji - pet.

U samoizolaciji je ukupno 10.115 učenika, od čega 6743 učenika osnovnih i 3372 srednjih škola. Najviše ih je u Gradu Zagrebu - ukupno 3569, a najmanje u Krapinsko-zagorskoj županiji - 14.

Djelatnika je u samoizolaciji 159, od toga ih je najviše, 41, na području Grada Zagreba. Najmanje djelatnika škola u samoizolaciji, po jednoga, imaju Požeško-slavonska, Koprivničko-križevačka i Vukovarsko-srijemska županija.

Četiri škole po C modelu

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo, nastava se po C modelu održava u četiri škole.

Srednja škola Konjščina od 22. listopada nadalje nastavu izvodi u kombinaciji A i C modela, a Osnovna škola Kuršance na online nastavi je od 25. listopada do 3. studenoga.

Nastavu na daljinu, odnosno po C modelu, od 20. do 29. listopada za učenike od 5. do 8. razreda organiziraju Osnovna škola Kralja Tomislava iz Zagreba i OŠ Ivo Lola Ribar iz Labina.