Ministar Krstičević objasnio zbog čega je upisao manju vrijednost kuće

Ministar obrane Damir Krstičević komentirao je aferu oko svoje imovinske kartice u kojoj je smanjio vrijednost kuće koju posjeduje u Žaboriću kraj Šibenika.

Iako je kuća plaćena 160 tisuća eura, on je u imovinskoj kartici naveo da vrijedi nešto više od 80 tisuća.

Zbog toga mu je, priznaje, neugodno.

– Ne da mi je neugodno, nego se jako loše osjećam. Jako se loše osjećam. Ok, ljudi rade svoj posao. Ali vjerujte mi, na ovaj način, uz ovaj dio biti ministar, sutra u perspektivi nekoj, ja kažem da će itekako razmislit, razmislit će puno puta, vjerujte mi da i ja razmišljam puno puta: pa što mi je trebalo? – rekao je za Dnevnik Nove TV.

I dalje tvrdi kako ni na koji način nije oštetio državu, ali je i objasnio zbog čega je u imovinsku karticu unio manju vrijednost nekretnine.

– Ja san odma 2015. godine, kad sam izabran u Hrvatski sabor, popunija imovinsku karticu i upisa san sve ono šta ja iman. Znači Žaborić sam ja upisa. Za mene kuća 30-40 godina, ja sam tako procijenija, procijenija sam u tom trenutku, to je to – rekao je. Na pitanje znači li to da je sam procijenio vrijednost kuće odgovorio je:

– Tako je, sam sam procijenio u tom trenutku.