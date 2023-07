UŽIVO Filipović: Nismo znali da da će se plin tako prodavati; Barbarić: To je česta pojava

Ministar gospodarstva Davor Filipović i šef HEP-a Frane Barbarić danas u 15 sati stigli su na Odbor za gospodarstvo Sabora gdje se održava tematska sjednica o 'Izvješću o problematici kupnje i prodaje plina prema uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije'. Da na sjednicu oko slučaja s plinskim viškovima stiže i sam šef HEP-a, ali i čelni ljudi Plinacra, HERA-e i HROTE-a, potvrdio je i premijer Andrej Plenković.

Zadnjih nekoliko dana u hrvatskoj javnosti plinska afera u HEP-u je glavna tema. Anka Mrak Taritaš, predlagateljica tematske sjednice Odbora, poručila je kako su zastupnici slali upite HERA-i, Plinacrou i HEP-u, no cijele i potpune odgovore nisu dobili.

Nakon njenog uvodnog izlaganja, riječ je dobio ministar gospodarstva Davor Filipović koji je detaljno objasnio kronologiju događaja.

Filipović: Vlada je sve dobro napravila

- Kako je Mrak Taritaš govorila da moramo ovome pristupiti zdravorazumski, onda moramo vidjeti što se sve događalo u energetici. Nakon ruske agresije, Europa pada u nezapamćenu energetsku krizu, a tada se na razini EU donosi odluka da se mora zapuniti podzemno skladište plina. U tom trenutku, privatnici odbijaju to napraviti, a sav teret pada na HEP. Plin se napunio na vrijeme, a Vlada je snažno intervenirala. Zato smo država koja ima među najnižim cijenama plina u EU, kao i naftni derivati - kazao je na početku, spomenuvši Vladin paket mjera koji je pomogao građanima kako bi prebrodilo ovu krizu.

- Brojke jasno pokazuju da je Vlada sve dobro radila i da naše gospodarstvo neometano funkcionira - poručio je, a potom se spomenuo i izvješća koje mu je stiglo u siječnju vezano uz višak plina.

- Vlada je zbog toga donijela odluku o dokapitalizaciji u iznosu od 400 milijuna eura. U 2022. je Vlada dala suglasnost HEP-u da se zaduži kako bi mogao nositi teret ove krize na svojim leđima jer morate biti svjesni da HEP nije u stopostotnom vlasništvu države, nikada ne bi mogao ovo napraviti. Osim toga, 13. veljače stigao je dopis od HEP-a koji traži ministarstvo da im se produži skladištenje kapaciteta u podzemnom skladištu. Tu su se radile manipulacije cijeli tjedan. To podzemno skladište Okoli ima takva pravila da ako se ne produže kapaciteti do 31. ožujka, sav plin odlaze na aukciju. Ja sam potom obavio razgovore sa svim akterima i sazvao krizni tim koji je Vladi predložio produženje korištenja, to je iz ovog dopisa jasno vidi - objasnio je Filipović u svom izlaganju.

Osim toga, ispričao je dalje kako mu je i 5. travnja stigao dopis iz HEP-a u kojem piše kako će višak plina koristiti u vlastite svrhe, što znači ili za vlastitu proizvodnju ili prodaju na međunarodnom tržištu. - Ja kao ministar nakon toga ne dobivam nikakvu obavijest da će se raditi nešto drugačije. HEP mi je naveo i da će se skladište plina zapuniti krajem travnja, međutim oni su ga zapunili 5. lipnja, a današnja zapunjenost plina u Okoliju je 93%. Nakon toga nisam dobio nikakav dopis od HEP-a, već krajem lipnja od HROTE-a dobivam dopis da postoji višak plina - objasnio je dalje, dodajući kako ''niti u jednom dopisu nije navedeno kako će se plin prodavati na ovakav način''.

- Čim smo dobili tu informaciju, promptno smo reagirali - poručio je ministar Filipović, a potom je svoje izlaganje dao i Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a.

- Razumijem vašu zabrinutost i želju da dobijete cjelovitu sliku. Očito je da se stvorila percepcija krizne situacije, ali vjerujte mi, ako itko zna funkcionirati u krizi, onda je to HEP - poručio je na početku pa se osvrnuo na sve mjere koje je tvrtka provodila proteklih godina.

- Hrvatska Vlada donijela je niz mjera kojima su građani zaštićeni. Za više od 200.000 građana računi nisu porasli, ali sve to ima svoju cijenu. Bit ću jasan, to je dosad neviđeno optrećenje za HEP. Kao ključna energetska tvrtka, preuzeli smo osiguranje skladištenja plina. U sinergiji Vlade i HEP-a, došli smo u situaciju u kojoj Hrvatska ima popunjena sva skladišta. Sada dolazimo do ključnog dijela: u rujnu prošle godine Vlada donosi Uredbu kojom je propisano kako je Ina dužna cjelokupni plin prodati HEP-u po 41 eura po mW/h. Regulirana cijena bila je tada pet puta niža od tržišne. Nakon toga je Vlada donijela odluku o preraspodjeli kapaciteta prirodnog plina, a važno je naglasiti kako HEP većim dijelom listopada nije raspolagao informacijama koliko je potrebno isporučiti plina građanima. Kako u ožujku još nije bilo jasnih signala o smirivanju tržišta cijena plina, Vlada je donijela novu odluku - ispričao je dalje Barbarić.

Barbarić: Nije rijetkost na svjetskom tržištu

Osim toga, Barbarić je kazao i kako je HEP morao osiguravati zalihe plina unatoč tome što je HEP ostao bez dijela vlastitog skladišnog kapaciteta. Dodao je i kako je HEP dio viškova plina pohranjen u podzemnom skladištu predviđenim za skladištenje plina RH, a uz sve poduzete mjere, 5. lipnja, svi kapaciteti bivaju zapunjeni.

- Ovo i nije tako rijedak događaj na svjetskom tržištu plina. Svi dionici ovog procesa moraju biti svjesni da ponekad može doći do stvaranja gubitaka. I u Njemačkoj ponekad dolazi do situacija kada prodavač plaća kupcu da preuzme struju. I ovdje je nastao višak koji se morao riješiti. To se rješava u transparentnom procesu na koji HEP nema utjecaja. Da razumijemo da je to česta pojava, nitko ne bi stvarao veliki problem, a kamoli aferu. Smatram da je HEP kao dobar gospodarstvenik poduzeo sve raspoložive mjere za zbrinjavanje plina, zadovoljni smo što je Vlada novom uredbom riješila taj problem - poručio je.

I premijer najavio sjednicu

Inače, premijer Andrej Plenković je na sjednici Vlade komentirao cijeli slučaj te naglasio da će na temelju dostavljenih izvješća analizirati cijelu situaciju, te da će, ako bude trebalo, donijeti odluke. "To je zaokupilo hrvatsku javnost. Na Odboru će danas biti ministar Filipović. Bit će i predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić, a i čelni ljudi Plinacra, HERA-e i HROTE-a. Cilj je da se rasvijetle sve okolnosti situacije koja je nastala", kazao je.

"HEP je imao važnu ulogu koja je u energetskoj krizi bila instrument politike države, trebalo je osigurati energetsku sigurnost građanima i gospodarstvu i osigurati priuštivost cijena energenta. Zahvaljujući tome, došlo je do punjenja i zaliha plina i osigurana su kućanstva u plinskoj krizi. Kada su, primjerice, u jesen cijene plina išle iznad 250 eura a, a drugi opskrbljivači odustajali su od svojih obveza i ugovora jer nisu imali sredstava, upravo odlukama Vlade HEP je osigurao plin onima koji ga možda ne bi ni imali. Osigurali smo dovoljne zalihe plina i za iduću sezonu grijanja i imamo situaciju da je došlo do otpuštanja plina tijekom lipnja. U trenutku kada je Vlada obaviještena od HROTE-a, 29. i 30. lipnja, izmijenila je odgovarajuću Uredbu i zaustavila obvezu HEP-a, odnosno INA-e da prodaje plin HEP-u i HEP-u da ga preuzima", kazao je premijer.

"Mi ćemo do kraja analizirati situaciju na temelju izvješća koja su nam dostavljena. Želimo to rasvijetliti i ako bude potrebno donositi odluke, da ih donesemo. Zahvaljujući našim odlukama, HEP je nabavljao plin po puno povoljnijim cijenama nego što bi to bilo da ga je nabavljao po tržišnim cijenama", dodao je.

"Ovih nekoliko odstupanja došlo je u lipnju i analizirat ćemo je i vidjeti kako je do toga došlo. To nema nikakav efekt na građane, cijena plina i struje i dalje je ista", kazao je.

