'Sukobi Filipovića i Barbarića ugrozili su dobre Vladine krizne energetske mjere'

Bit će onako kako premijer odluči. Da će koalicijski partneri HDZ-a vjerojatno u potpunosti prepustiti Andreju Plenkoviću da zaključi tko zbog afere s HEP-ovim plinskim viškovima treba napustiti svoju poziciju, dao je danas naslutiti predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, koji je uoči koalicijskog sastanka rekao da čitavu problematiku "u povjerenju predaje predsjedniku Vlade". Danas se unutar HDZ-a čitav dan s pažnjom te velikom dozom opreza raspravljalo o situaciji u kojoj se našao ministar gospodarstva Davor Filipović, njegov najbliži savjetnik Jurica Lovrinčević, a i šef HEP-a Frane Barbarić. Tko je više, a tko manje odgovoran za nastalu aferu, ovisi o tome koga se pita, ali ono u čemu su članovi stranke gotovo unisoni jest činjenica da su međusobni sukobi Filipovića i Barbarića ugrozili dobre mjere koje je Vlada postavila na početku energetske krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu. HDZ-u danas slijedi i sjednica Predsjedništva pa je razumljivo što danas nitko javno nije bio spreman komentirati razvoj situacije. S druge strane, bivši HDZ-ov ministar i energetski stručnjak Davor Štern u Večernjakovu je studiju kazao gotovo identičnu verziju onoga što se priča i u kuloarima; da je Vlada na početku dobro odradila posao s energentima, u smislu zaštite potrošača, ali se ta dosljednost izgubila u dinamici između Ministarstva gospodarstva, HEP-a i Ine.

– Pustili su da stvari idu svojim tokom. Dosljednost u poslovanju dolazi samo iz odgovornosti. Ako pojedinac nema odgovornost, onda on neće bdjeti nad time stalno. Ne može doći do toga da netko upozorava da ima viška plina i da nitko na to ne reagira. Ina, HEP i Ministarstvo; na toj liniji bi se mogli utvrditi nedostaci koordinacije tih tijela i potegnuti pitanje odgovornosti zašto je to tako. Uvijek se postavlja pitanje: kome to pogoduje? Kada sam svojevremeno bio ministar, uvijek sam inzistirao na planovima koji bi trajali tri ili pet godina. Čak su me i kolege zezali kad sam se vratio iz Rusije da sam postao pobornik "planirovke", ali ako vi nemate plan i strategiju koja se može pratiti, onda ste neuhvatljivi. Bojim se da je na toj liniji našeg ponašanja ta odgovornost pojedinca – kazao je Štern, a dotaknuo se i pokušaja različitih političkih opcija da u obračune uvuku PPD, odnosno Pavla Vujnovca.

– Njega se pokušavalo uvući i oko Petrokemije, Gradske plinare Zagreb... Činjenica je da u tako maloj zemlji jedan tako veliki gospodarstvenik privlači pažnju. To je svojevremeno bio i Todorić, svim većim akterima se to događa jer smo mi skloni kritiziranju; ne volimo bogate ni uspješne. Ne branim, ali je uspio u relativno kratko vrijeme stvoriti uspješni poslovni konglomerat i možda postoje ljudi koji su mu na tome zavidni. Ja nisam, volio bih da ih ima više, ali moraju računati da će se za njima uvijek vući nekakav trag politike – kazao je Štern.

Podsjetimo još, za danas je sazvana i tematska sjednica saborskog Odbora za gospodarstvo na temu "Izvješće o problematici kupnje i prodaje plina prema uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije", pozvani su predstavnici Ministarstva gospodarstva, HEP-a, Plinacra, HERA-e i HROTE-a, a da će se odazvati, potvrdio je ministar Filipović. Upravo bi njega, spominjalo se danas u stranci, Plenković možda ipak mogao sačuvati. Jedna je verzija da u tom slučaju odlaze savjetnik mu Lovrinčević i šef HEP-a Barbarić, dok je druga ista kao i jučerašnja – odlaze sva trojica.