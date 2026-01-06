Milorad Dodik: Hrvatska i Srbija trebaju normalizirati odnose po uzoru na Hrvate i Srbe u BiH

Srpski čelnik u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik izjavio je kako Hrvatska i Srbija trebaju normalizirati odnose, navodeći primjer u Bosni i Hercegovini gdje su zajednički interesi povezali dva naroda kako bi se oduprli pokušaju ostvarenja bošnjačke dominacije nad njima. „Ja mislim da Srbi i Hrvati trebaju prestati sa svim međusobnim sporovima. Trebalo bi suzbiti bilo kakav oblik mržnje, tog ogovaranja. Trebalo bi normalizirati odnose između Srbije i Hrvatske“, rekao je Dodik u intervju za Radio televiziju HercegBosne koji je emitiran u utorak navečer.

Dodao je kako Srbi i Hrvati imaju tešku prošlost koja se ne može promijeniti, no da treba graditi nove odnose u budućnosti. „Hrvati su napravili svoju državu. Njihov problem na Balkanu je hrvatska zajednica ovdje u Bosni i Hercegovini. Srbi nemaju ni jedan otvoreni problem s onim što je politika Hrvata u Bosni i Hercegovini. Čak i oko trećeg entiteta“, dodao je srpski čelnik u BiH.

Pritom je ocijenio kako nema ništa protiv bošnjačke zajednice, zamjerivši službenim politikama toga naroda da pokušavaju ostvariti dominaciju nad Hrvatima, a onda i Srbima. Dodik je rekao da su se, zajedno s pritiscima na hrvatsku stranu u BiH vodili i pokušaji slabljenja Republike Srpske, uključujući otimanje nadležnosti. Cilj takve politike, ustvrdio je, bio je svesti Srbe i Hrvate na „amorfnu manjinu bez ikakvih prava“.

Govoreći o budućnosti BiH, Dodik je rekao kako smatra da će se država „urušiti“ kada Srbi i Hrvati prestanu sudjelovati u njenom funkcioniranju. Dodao je da bi, ako BiH opstane, „najpraktičnije bilo da postoje tri zasebna entiteta, republike ili države, koje bi bile povezane“, te je ustvrdio da je sadašnja BiH „nemoguća“. Za hrvatskog člana Predsjedništva Željka Komšića je rekao da se bira bošnjačkim glasovima što je ocijenio „krađom suvereniteta hrvatskom narodu“. U četiri navrata je Komšić biran u državni vrh protivno većinskoj volji Hrvata u BiH zbog čega s njim službenu komunikaciju nemaju hrvatski politički predstavnici iz te zemlje, niti iz Hrvatske.