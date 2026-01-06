Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
06.01.2026. u 18:36

Iako Vučić ima razloga strahovati od promjene međunarodnog poretka, ta promjena je zapravo nešto što je priželjkivao jer je u njoj vidio priliku za uskrsnuće velikosrpske politike na Balkanu

Slušajući predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, sazvane u nedjelju, dan nakon američke otmice predsjednika Venezuele Nicolasa Madura u noćnoj vojnoj akciji u Caracasu, čovjek bi lako mogao steći dojam da su udar na Madura i promjenu svjetskog poretka izveli Kosovo, Albanija i Hrvatska. Nije šala, Vučić je doslovno u prvih pet minuta svog 50-minutnog obraćanja novinarima nakon sjednice, prije no što je uopće spomenuo američkog predsjednika Donalda Trumpa kao pokretača akcije koju Vučić (valjda) snažno osuđuje, spomenuo “alijansu Prištine, Tirane i Zagreba”.

Ključne riječi
Hrvatska Srbija Aleksandar Vučić

Komentara 8

Pogledaj Sve
PU
Purple
19:13 06.01.2026.

Bravo Anušiću , ne treba biti mlak , nije vrijeme za prosvjedne note I parole , samo pametno I promišljeno

Avatar Carbonado
Carbonado
19:07 06.01.2026.

Hvala Bogu da ovaj Šešeljev uprčko postoji. Ovo što on misli, misli većina Srba u RH i svi u pašaluku. Samo Šešeljev uprčko to govori javno. I na tome mu hvala.

Avatar BriseIko
BriseIko
19:14 06.01.2026.

Upravo suprotno. Treba banalizirati. To su izjave za unutarnje potrebe i dizanje tenzija polupismenom biračkom tijelu. Veze to s mozgom nema.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!