Slušajući predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, sazvane u nedjelju, dan nakon američke otmice predsjednika Venezuele Nicolasa Madura u noćnoj vojnoj akciji u Caracasu, čovjek bi lako mogao steći dojam da su udar na Madura i promjenu svjetskog poretka izveli Kosovo, Albanija i Hrvatska. Nije šala, Vučić je doslovno u prvih pet minuta svog 50-minutnog obraćanja novinarima nakon sjednice, prije no što je uopće spomenuo američkog predsjednika Donalda Trumpa kao pokretača akcije koju Vučić (valjda) snažno osuđuje, spomenuo “alijansu Prištine, Tirane i Zagreba”.