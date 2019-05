Milijune ulažemo zbog Kumrovca, a ne zbog Tita

Hotel Zagorje, odnosno zgradu bivše partijske škole u Kumrovcu kupila je tvrtka Zhongya nekretnine, čija je suvlasnica kineska poduzetnica Jiang Yu, u Hrvatskoj poznatija kao gospođa Yu.

Jiang Yu, koja je vlasnica kompanije Z-Run Well Ton Industry Co. sa sjedištem u Pekingu, u razgovoru za Večernji list otkriva zašto se odlučila na ulaganje u Hrvatsku i Kumrovec. Otkrila nam je da u bivšu partijsku školu namjerava uložiti 200 milijuna kuna i da je u Hrvatsku spremna investirati 100 milijuna eura osobno, a njezini partneri još toliko. Osim u Zagorje, gospođa Yu kaže da je zanimaju i ulaganja u Dubrovnik, Zadar, Istru, Veliku Goricu, Krapinske Toplice...

Kupili ste zgradu bivše Političke škole u Kumrovcu. Odakle interes za ulaganja baš u tu zgradu i Kumrovec?

Obišli smo nekoliko puta više lokacija u Kumrovcu u posljednjih godinu dana. U trenutku kad smo shvatili da bivša Politička škola ide na natječaj, interes je bio logičan kako zbog lokacije škole tako i zbog potencijala. Smatramo da i ta mikrolokacija i njezino okruženje zaslužuju našu pažnju. Pomalo nam je i čudno kako to nitko prije nas nije prepoznao, ali to je za nas zapravo dobra vijest. Moram istaknuti i angažman kolega iz CSEBA-e te općinskog načelnika Roberta Šplajta koji su u svemu odigrali važnu ulogu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Koliko je pri donošenju odluke o ulasku u tu investiciju bilo to što je Kumrovec rodno mjesto Josipa Broza Tita?

Tito je povijesna ličnost koju cijenimo i o čijem se djelu dosta zna u NR Kini. Posebno kad je riječ o srednjoj i starijoj generaciji Kineza. Ipak, odluku o investiciji donijeli smo zbog potencijala same lokacije, a ne zbog Tita.

Zgradu ste platili 14 milijuna kuna, koliko namjeravate uložiti u njezinu obnovu? U koje će se svrhe ta zgrada koristiti?

Planiramo pretvoriti hotel u kongresni centar i kombinirati ga sa sadržajima iz zdravstvenog turizma. Želimo objekt od četiri zvjezdice s brojnim sadržajima koji će se uklopiti u fantastičan okoliš koji je i najveća vrijednost ove lokacije. Planirana ulaganja kreću se oko 200 milijuna kuna.

Koliko kineskih turista planirate dovesti u Hrvatsku i Kumrovec?

Prema našim informacijama, prošle je godine Kumrovec posjetilo oko sto tisuća turista. Željeli bismo da taj broj bude otprilike dvostruko veći u trenutku kad hotel u Kumrovcu bude dovršen. Kako se bude podizala kvaliteta same destinacije, tako će se povećavati i broj kineskih turista. Posebno kad se uvede izravna zračna linija između Kine i Hrvatske, a na čemu se intenzivno radi. Kad turisti posjećuju neku destinaciju, važan im je čimbenik pri donošenju odluke i to postoje li tu neki sadržaji koji su na neki način povezani s kineskim biznisom. I tu vidimo svoju prednost, posebno u segmentu zdravstvenog turizma.

Koji su vaši planovi za Kumrovec? Spominje se da želite kupiti i Spomen-dom te nogometno igralište?

Spomen-dom je iznimno atraktivna lokacija, čak i bliže samom središtu mjesta gdje postoji golem potencijal za dodatni razvoj same destinacije u cjelini. Zainteresirani smo i za nogometno igralište u Kumrovcu. Sportska infrastruktura općenito nam je jedan od glavnih ciljeva za investicije u RH. Tu vidimo svoju priliku ne samo kao investitor koji, normalno, želi oploditi svoj kapital nego i kao svoj doprinos zajednici. Hrvati imaju sjajne sportske uspjehe i red je da imaju i kvalitetnu sportsku infrastrukturu. Tijekom našeg boravka u Hrvatskoj osjetili smo koliko bi to ljudima puno značilo.

U kojim ste još dijelovima Hrvatske bili, u koje projekte biste još ulagali i gdje?

Za sada se ističu Krapinske Toplice, Velika Gorica i Zadar. Želimo i projekte drugdje, primjerice u Istri, na istoku Hrvatske i u Dubrovniku. Krapinske Toplice izvrsna su destinacija za zdravstveni turizam i u dogovoru s načelnikom Općine Ernestom Svažićem planiramo ući u niz projekata u toj sredini. S Velikom Goricom i županijskim nogometnim savezom nedavno smo potpisali sporazum o gradnji nogometnog stadiona. Upravo ovih dana radimo na osnivanju zajedničke tvrtke koja će voditi projekt, a zatim se fokusiramo na izradu idejnog rješenja samog stadiona. Velika Gorica iznimno je zanimljiva i zbog potencijala za hotelijerstvo te logistiku.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

U Zadru nas zanima prostor slobodne zone Crno na kojemu bismo mogli prenijeti i dio proizvodnih pogona naših partnera iz Kine. Uskoro će početi i rekonstrukcija Zračne luke Zadar, što će također izazvati interes. Istok Hrvatske iznimno je zanimljiv zbog infrastrukture i prilike za logističke aktivnosti. Osim toga, tu je i proizvodnja hrane te posebno proizvodnja vina. U Dubrovniku ćemo uskoro u dogovoru s lokalnim vlastima razmatrati niz projekata u koje se možemo uključiti kao partneri, primjerice nogometni stadion. Naravno, tu je i turizam jer je Dubrovnik iznimno poznat u Kini i kineski turisti rado ga posjećuju. Istra je zanimljiva kao destinacija za luksuzni turizam.

Koliko planirate uložiti u Hrvatsku?

Naša ulaganja iznosit će oko stotinu milijuna eura, a vjerujemo da će investitori koje smo mi okupili investirati najmanje još toliko. Zadatak Z-Runa je da bude prvi, da otvori put ostalim kineskim investitorima. Nakon što mi odradimo svoj dio posla, doći će i ostali.

Odakle interes za ulaganja baš u Hrvatsku, i to kao prvu europsku zemlju?

Došli smo u Hrvatsku prema preporuci naših kolega. Kad smo prvi put stigli, nismo znali gotovo ništa. Sada već imamo cjelovitu sliku o tome što se ovdje nudi. Fascinirani smo ljepotama vaše zemlje, a posebno smo zainteresirani zbog geoprometnog položaja Hrvatske kao vrlo važne točke na razmeđu između zapada i istoka Europe. To je nešto što bi Hrvatska mogla znatno kvalitetnije iskoristiti i u tome i mi možemo pomoći.

Vaša tvrtka postala je integralni dio inicijative Jedan pojas, jedan put? Koja je vaša uloga u toj inicijativi?

Naša je uloga prepoznata zato što smo kompanija koja okuplja znatne dionike iz mnogih sektora kineske ekonomije. Dakle, na neki način težinu nam daje naša širina. Trudimo se opravdati povjerenje koje nam je dano, a sigurno je da naša uloga sada nije ni izbliza onakva kakva će biti kada realiziramo barem dio naših planova u Hrvatskoj i regiji.

Zašto je Jedan pojas, jedan put važan za Kinu i zemlje koje su uključene u njega?

To je golem kineski transportni, infrastrukturni, strateški i promocijski pothvat. Kineski predsjednik Xi Jinping predložio ga je 2013. kao zajedničku izgradnju ekonomskog pojasa na tragovima staroga Puta svile. Inicijativa je ekonomski i geografski najambiciozniji i najveći ekonomski i infrastrukturni pothvat u povijesti čovječanstva. Pet godina nakon pokretanja u inicijativi sudjeluje 68 zemalja koje čine 65 posto svjetske populacije i 40 posto svjetskog BDP-a. U pojas i Put Kina je dosad uložila oko 200 milijardi dolara, a sljedećih godina kani u projekte uložiti oko bilijun dolara.

Poduzetništvom se bavite od 1980-ih, kako su izgledali vaši početnički poduzetnički koraci?

Moji su počeci bili skromni, godinama sam ustrajno učila te samim time i napredovala. Kompaniju Z-Run osnovala sam prije nekoliko godina i sada je pokušavam međunarodno afirmirati. Smatram da će mi investicije u Hrvatskoj u svemu tome znatno pomoći.

Čime se Z-Run Well Ton Industry Co. točno bavi?

Z-Run Well Ton Industry Co. jest konzorcij iz NR Kine sa sjedištem u Pekingu koji obuhvaća oko 20.000 tvrtki, banaka i institucija, koje zajedno broje više milijuna zaposlenika s područja NR Kine. U Hrvatsku dolaze kao investicijska grupa zainteresirana za ulaganja u više sektora, među ostalim u razvoj infrastrukture, slobodnih zona, turizma, trgovine i dr. Djelujemo uz odobrenje Državne administracije za industriju i gospodarstvo NR Kine. Aktivno sudjelujemo u državnoj inicijativi “Jedan pojas, jedan put” investiranjem, gradnjom, operativnim i logističkim djelatnostima u 13 slobodnih trgovinskih pilot-zona u NR Kini (Šangaj te provincija Guangdong), a uspostavili smo međunarodnu poslovnu suradnju u više od 20 zemalja u svijetu.

Tko su vam glavni suradnici u Hrvatskoj?

Moji su glavni suradnici kolege iz Kineske jugoistočno-europske poslovne asocijacije (CSEBA) koji me savjetuju i uvijek su mi na usluzi. Predsjednik CSEBA-e Mario Rendulić zasigurno je najzaslužniji što ćemo realizirati niz investicija u Hrvatskoj. Snažan argument za sva naša nastojanja jest sjajna slika koja o Kini i kineskim investicijama vlada u Hrvatskoj. Kolege iz CSEBA-e tu su odigrale veliku ulogu. Pozitivna slika Kine u Hrvatskoj, posebno u hrvatskim medijima, njihova je prvenstvena zasluga. Kad god se vratimo u Kinu, uvijek ističemo kako smo ovdje lijepo i toplo primljeni. Od konobara u restoranu ili kafiću, preko medija do prodavača na tržnici, svi su iznimno srdačni prema nama i to osobito cijenimo. Vjerujemo da će zbog toga i još neki kineski investitori prepoznati Hrvatsku kao važnu investicijsku destinaciju. Sigurna sam da lijepa priča na relaciji Kina – Hrvatska tek počinje! •