Ne bojimo se Kineza, zakaj bi?

Gemištima se kucaju u Kumrovcu, živnulo je Titovo rodno mjesto sredinom tjedna otkako je stigla vijest o kineskom ulaganju, o plesu milijuna koji stižu iz Pekinga na Sutlu.

Kineskinja Yu ulaže novac u Kumrovec, ozbiljan novac, više od 200 milijuna kuna.

- Veselimo se! - kažu stari Kumrovčani u kafiću u centru mjesta.

- Bilo što da se događa bolje je nego dosad. Gore ne može biti! Mladi su se odselili, nema posla... Otkako smo u utorak na Facebooku vidjeli vijest da će Kinezi investirati u nekadašnju političku školu, osmjeh nam je na licima. Znaš, postali smo zagorski geto, u kojem žive penzići, a što će biti poslije nas? Tko će ostati? Nitko - priča društvo uz gemište i poneko Ožujsko pivo.

Tito pio Courvoisier

Bojite li se dolaska Kineza?

- Ne, zakaj? Pa naši će mladi ovdje dobiti posao. Kinezi neće naseliti Kumrovec, bez brige - dodaje društvo umirovljenika.

Ulazimo u Hotel Zagorje, mjesto koje će postati elitni hotel s 500 postelja. Kultno mjesto u kojem je 80-ih bila politička škola, otvorena nakon Titove smrti. Šank je zarastao, mahovina izvire s podova, strop samo što se nije urušio. Izgleda, ovako na prvu, kao da je čovjek ušao u Pripjat. Prazan grad pokraj - Černobila. Srećom, ovdje gostu ne treba Geigerov brojač. Zrak je tu čist.

- Šank bi mogao itekako ispričati svoju priču. Gosti su ovdje dolazili u školu 80-ih da bi učili o komunizmu. Došli bi u rujnu pa ostali do lipnja. Neke su se Kumrovčanke i udale za ljude koji su se ovdje dolazili školovati - priča konobar koji je godinama radio na ovom šanku. On nas provodi kroz hotel.

- Mi mještani, u 80-ima, nismo mogli ući u školu. Nitko nam nije to zabranio, no to je bilo nepisano pravilo. A ovdje, bila je šminka. Osoblje hotela bilo je u bordo uniformama, kraj recepcije bile su i ljubičaste fotelje. Kongresna dvorana mogla je primiti 800 ljudi. A tek sobe... Da ne govorim o svirkama petkom - priča šanker iz Hotela Zagorje. Ime ne otkriva. Ali, domaći je. Mještani će se sjetiti i anegdote koja nije vezana za hotel, nego za šank. I Tita puno prije nego što je Hotel Zagorje otvoren.

- Ponudili smo ga pićem kada je stigao u Kumrovec. Pitali smo ga je li za zagorski konjak ili za francuski Courvoisier. Rekao je 'Daj Courvoisier, sigurno je sigurno...'

Sretni uz pečenje i mlince

Prvi čovjek Kumrovca Robert Šplajt ispred Političke škole kaže:

- Bio sam u Pekingu prošle godine. Potpisao sam s gospođom Jiang Yu, predsjednicom kompanije Z-Run, memorandum o međusobnom razumijevanju. Njima je bilo važno da općina ima ozbiljne namjere kada je riječ o suradnji. Oni ovdje žele razvijati turizam, ne samo zbog Josipa Broza Tita, već zbog turističkog potencijala cijelog Zagorja - kaže načelnik Šplajt. Prvog čovjeka mjesta ovdje poznaju kao - vrsnog automehaničara.

- Ovaj je iskorak ono što smo generacijama čekali. Investicija od 14,09 milijuna kuna u Hotel Zagorje, a zatim i novac koji će uložiti u njegovu obnovu, znači da će Kumrovec dobiti najveći hotel u Zagorju. Stat će uz bok Krapinskim i Tuheljskim toplicama.

Koliko će ljudi dolaziti, kakve su procjene?

- Dosad ih godišnje kroz Kumrovec prođe oko stotinu tisuća. A nakon ove investicije očekujemo ih i milijun godišnje - kaže načelnik.

Vlasnik hostela Kumrovec Marjan Žnidarec sad dobiva konkurenciju:

- Fenomenalno! - kaže veselo, pa dodaje: - Veselim se što dolazi konkurencija, a ja ću i dalje imati goste, siguran sam u to. Evo, Kinezi su kod mene česti gosti. Obično dođu na ručak kad su u obilasku. I odlaze sretni. Zagorska juha, pečenje, mlinci, štrukli... Uživaju.