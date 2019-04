Milijarder izgubio troje djece, ovo je zadnja fotografija prije smrti

Najbogatiji Danac Anders Holch Povlsen i njegova supruga izgubili su troje od svoje četvero djece u napadima na Uskrs na Šri Lanki, rekao je glasnogovornik Povlsenove modne tvrtke u ponedjeljak. Glasnogovornik nije dao ikakve druge detalje no danski mediji objavili su da je obitelj bila na odmoru na Šri Lanki.

U nizu bombaških napada u nedjelju na crkve i luksuzne hotele na Šri Lanki poginulo je 290 ljudi, a ranjeno oko 500.

Viši istražitelj rekao je u ponedjeljak da je u napadima sudjelovalo sedam bombaša samoubojica.

Povlsen je vlasnik modne tvrtke Bestseller, koja uključuje brandove poput Vero Moda i Jack& Jones i većinski je dioničar internetske trgovine Asos. Također ima velik ulog u njemačkoj internetskoj trgovini Zalandu.

Posjeduje više od 1 posto ukupnog zemljišta u Škotskoj.

Podsjetimo, policija Šri Lanke pronašla je 87 detonatora bombi na glavnoj autobusnoj stanici u prijestolnici Colombu u ponedjeljak, otkrio je glasnogovornik policije dan nakon što su bombaši samoubojice u napadima na crkve i hotele ubili 290 ljudi i ozlijedili više od 500. Autobusna stanica Bastian Mawatha de Pettah nalazi se na pola puta između luksuznih hotela i crkve sv. Antuna, meta uskršnjih napada, piše AFP.

