Milatović o slavlju prosrpskih pristaša u izbornoj noći: 'Svatko vidi ono što hoće vidjeti'

Pobjednik na crnogorskim predsjedničkim izborima Jakov Milatović gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je komentirao goruće pitanje koje se postavlja ovih dana: hoće li se Crna Gora ponovno vratiti Srbiji u krilo?

- Ja sam čovjek koji je europski političar. Zato sam tako snažno i pobijedio režim. Mislim da Crnu Goru čeka još snažnija europska budućnost i da se više nikada ne vratimo u retoriku prošlosti čiji je simbol u Crnoj Gori ipak bio Đukanović, koji je ponikao u ratnim 90-im godinama - poručio je Milatović.

Komentirao je i slavlje njegovih pristaša s uzvicima ''Ovo je Srbija'' i tri prsta u zraku, navodeći kako ''svatko vidi ono što želi vidjeti''. - Ja sam vidio dostojanstvenu pobjedu s crnogorskim i europskim zastavama. Zamislite, nakon 34 godine jednog skoro pa kvazi diktarskog režima srušite. To je bio povijesni dan za Crnu Goru. Upravo je Đukanović bio na čelu Crne Gore kada smo mi, kao zemlja, kaskali u europskim integracijama. Da je on htio, mi bismo danas bili u Europskoj uniji, a bilo je suprotno. U nedjelju je pobijedila europska Crna Gora - objasnio je.

Podršku mu je dao i Vojislav Šešelj, no on tvrdi kako se on njega ''više puta ograđivao''. - Podsjetio sam crnogorsku i regionalnu javnost da je upravo Šešelj Đukanovićev ratni drug. Šešelj je bio na prvoj inauguraciji Đukanoviću '98. Znate, gospodin Šešelj i ja smo dva različita svijeta - odgovorio je.

- Ja sam stipendist američke vlade, njemačke Fondacije Konrad Adenauer, magistrirao sam na Oxfordu kao stipendist britanske vlade. Živio sam u šest zemalja Europske unije. Vjerujem i djelujem u kontekstu zapadnih vrijednosti. Crna Gora će sa mnom postati još kredibilniji NATO partner nego što je to do sada bio slučaj - poručio je novi budući lider Crne Gore.

