Milanović: Vrijeme u kojemu danas živimo nije zabilježeno, depresivno je i nije dobro

"Vrijeme u kojemu danas živimo nije zabilježeno, depresivno je i nije dobro. Ljudi koji su na čelnim pozicijama, posebno u Europi, rade jako loš posao i općenito nisu dorasli tom zadatku. Neke stvari su nerješive, a način na koji se rješavaju dovode do daljnjeg antagonizma i moguće do rata“, upozorio je predsjednik Zoran Milanović u nedjelju navečer u New Yorku, na prijemu za Hrvate koji žive i rade na istočnoj obali SAD-a.

Uspoređujući doba hladnog rata i sadašnje stanje u svijetu, podsjetio je kako je u doba hladnog rata bilo izuzetno teško i trebalo je jako puno koncentracije da različiti ljudi sjednu i razgovaraju o važnim stvarima, priopćeno je iz Ureda predsjednika. "Zadnjih dvadeset godina je sve razbijeno, sigurnosna arhitektura svijeta, posebno zapadnog svijeta i sjeverne hemisfere, više ne postoji“, rekao je Milanović i ponovio kako danas "živimo u teškim vremenima“ i zbog toga "moramo gledati sebe, svoj posao i svoje interese te gledati da ne stršimo previše u savezima u kojima smo – NATO-u i Europskoj uniji“.

Govoreći o stanju u EU i ulozi Hrvatske u njoj, naglasio je: "Nažalost, stvari baš i ne funkcioniraju onako kako su trebale funkcionirati. Tu ne mislim na privremene i povremene plasmane novca koji dolaze u Hrvatsku za, uglavnom, neproduktivne projekte i stvari koje Hrvatsku neće učiniti tehnološkom silom i neće učiniti bogatijom državom. Ali, bolje da i toga ima jer kada stane imat ćemo nove ozbiljne izazove. Hrvatska danas mora biti lojalna savezima u kojima je članica i mora poštivati obveze koje je preuzela, ali isto tako nikada ne smije dopustiti da nas se uvuče u kombinacije i avanture koje nismo krojili jer to nije solidarnost. To od nas nitko ne može tražiti i neće dobiti, što se mene tiče“.

Govoreći o ratu u Gazi, poručio je: "Mi se možemo zalagati za priznanje Palestine. Kažu da to neće puno promijeniti. Pa i neće, ali neke stvari se trebaju riješiti da bi se moglo ići dalje. Svijet neće biti bolji i ljepši, uvijek će biti bremenit krizama, defektima, nedostacima i tome se moramo prilagoditi."

Kako je priopćeno iz Ureda predsjednika, susret predsjednika Milanovića i supruge prof. dr. sc. Sanje Musić Milanović s Hrvatima u New Yorku organiziran je uoči sudjelovanja Predsjednika Republike na 80. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja počinje danas. Govor predsjednika Milanovića na Općoj skupštini UN-a predviđen je za srijedu. Danas će sudjelovati na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog rješenja.