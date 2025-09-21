Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
UOČI SJEDNICE UN-a

Grlić Radman u SAD-u: Što su Hrvati dalje od domovine, to su joj privrženiji

Zagreb: Gordan Grlić Radman sastao se s ciparskim kolegom Constantinosom Kombosom
Foto: Patricija Flikac/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
21.09.2025.
u 15:54

Grlić Radman boravi u Sjedinjenim Državama uoči 80. sjednice Opće skupštine UN-a u New Yorku

Zajednica Hrvata u Sjedinjenim Američkim Državama dragocjen je most između dviju zamalja jer je snažna, dobro organizirana i okuplja desetke tisuća Hrvata, ocijenio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u nedjelju posjetivši hrvatske klubove u New Yorku.  „Njihova predanost očuvanju jezika, vjere i kulture svjedoči da udaljenost ne slabi pripadnost nego je dodatno jača“, rekao je ministar u objavi na X-u.

S američkim Hrvatima i njihovim potomcima susreo se u Hrvatskom kulturnom klubu Kardinal Stepinac i klubu „Hrvatska Zemlja“ u New Jerseyju, i s članovima Kluba bosanskih Hrvata i istarskih klubova grada New Yorka. Istakao je da su ustrajni u čuvanju hrvatskog identiteta i promicanju imena svoje domovine daleko izvan njenih granica, na čemu im je zahvalio.

Grlić Radman boravi u Sjedinjenim Državama uoči 80. sjednice Opće skupštine UN-a u New Yorku, a tu je priliku iskoristio i za susret s predstavnicima mnogobrojne hrvatske dijaspore u SAD-u.

Ključne riječi
New York dijaspora UN Amerika Gordan Grlić Radman

Komentara 2

Pogledaj Sve
JA
Jatiser
16:20 21.09.2025.

Nemaju ljudi informacije. Zato

NO
NoStress
16:02 21.09.2025.

HDZ-ovu vlast je lakše podnositi iz inozemstva

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još