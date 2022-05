Milanović: Taj samodopadni varalica pokušava Hrvatskoj zalijepiti flaster na usta i staviti povez na oči

Predsjednik Zoran Milanović ponovno se obrušio na premijera Andreja Plenkovića koji je danas ranije kazao kako ih u EU-u i NATO-u ''gledaju čudno'' zbog Milanovićevih stavova.

- Milanović ovo radi da bi naštetio politički HDZ-u u Hrvatskoj i u BiH”, kazao je. "Trebamo štititi prava Hrvata u BiH, ali ne na ovaj način. Naši partneri u EU i NATO-u u nas gledaju čudno. Oni gledaju na nas, možete li vi to nekako riješiti - kazao je ranije Plenković.

Milanović mu je odgovorio putem Facebooka, navodeći kako je on ''valjda sav uplašen za sudbinu svojih mokrih briselskih snova i želja zbog toga što hrvatski predsjednik, zamislite, brani interese Hrvatske''.

- Taj vječni diplomat i aspirant na briselske fotelje trebao bi znati, nakon toliko godina povlačenja po europskim hodnicima, kako NATO nema jedan par očiju – kojih se on panično boji – već NATO čini 30 članica, to je 30 pari očiju među kojima su i hrvatske. Plenkovićev je problem što ne gleda svojim očima i bilo bi me briga za njegovu zaslijepljenost karijerom da taj samodopadni varalica ne pokušava i Hrvatskoj zalijepiti flaster na usta i staviti povez na oči. Kako ne bismo vidjeli njegovu izdajničku politiku - naveo je Milanović.

- Kada iz NATO-a priznaju, da citiram, „kako se interesi svih saveznika moraju uzeti u obzir“, onda još jedna dvorska luda iz Plenkovićeve ostave pokvarene robe, Grlić Radman, pokazuju sve razumijevanje svijeta za interese Turske. Jednako kao što i drugi hrvatski politički slijepci, a slušamo ih ovih dana, mrtvo hladno razumiju da Turska ima svoje razloge za ultimatum. Da, ima ih. Ali ima ih i Hrvatska. Ne jednom, Grlić Radman, taj odnarođeni lažov koji već godinama vara svoje sunarodnjake po Bosni i Hercegovini, pokazao je da mu hrvatski interesi nisu poznati - dodao je.

Napisao je i kako je za Nobelovu nagradu to što je ''spreman biti pun razumijevanja za tuđe, ovoga puta turske, interese dok istovremeno badava rasprodaje hrvatske''.

- To su ti „gigantski koraci“, kako reče Plenković danas, u zaštiti Hrvata u BiH. A gigantski su mu jedino u smjeru izdaje hrvatskih državnih interesa i još hitriji u dokazivanju svog poltronstva - smatra Milanović.

