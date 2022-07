Milanović na opožarenom području: Ovo se nije trebalo dogoditi

Predsjednik Zoran Milanović danas je u obilasku požarom pogođenog područja u Zatonu kod Šibenika.

Nakon Plenkovića, danas je i Milanović stigao u Zaton gdje je održao sastanak s predstavnicima lokalne vlasti. Milanović je posjetio i jednu obitelj čija je kuća stradala u požaru, a potom je i dao izjave za medije.

- Nema opravdanja. Ovo se nije trebalo dogoditi. Odgovoran je onaj koji time upravlja, a to su Plenković i Banožić. Što god je taj čovjek dotaknuo, to je i uprskao. Nisu izgrađeni hangari, to je odavno trebalo biti gotovo. Ljudi iz siromašnijih zemalja dolaze raditi u uslužnim djelatnostima, ali se onda očekuje da netko izgori za 5.000 kuna. Odi ti to radi. Baš me zanima koliko HDZ-ovaca ima među njima. Imamo 6 kanadera, može se dogoditi kad nam treba četiri komada odjednom. Zato moraš imati četiri, pet najmanje. Više će razmišljati o tome kako oštetiti državu nego o tome što mu je stvaran posao - kazao je na početku.

- Fali dragovoljaca. Ti ljudi čak ustvari ni ne bi mogli pomoći u ovom slučaju. ali u najvećem broju slučaja mogu. Ja ne kažem da nije napravljeno ništa, ali nije napravljeno dovoljno. Hvale se EU fondovima, a to je naš novac, izvoli to uzeti i dati to tamo gdje treba. Kad sam ja bio premijer bilo je neusporedivo teže, mene povijest nije mazila da me dočekaju minimalne kamatne stope - dodao je.

Kazao je kako će župan vjerojatno proglasiti elementarnu nepogodu.

- Vidio sam, ne prvi puta, zemljišne čestice u zelenilu i koje ulaze u naseljena mjesta, a koje imaju po 50 vlasnika i ne možeš ih otkupiti ili kazniti. Ne može država doći i reći da se posječe jer je to sigurnosna ugroza. Tu država može ući silom, vlasništvo obvezuje. Takve stvari bi država trebala iskorijeniti - kazao je.

- Vojnici ne bi trebali biti na požarištu jer vojska tome ne služi. U normalnim okolnostima vojska to ne bi trebala raditi - dodao je.

Osvrnuo se na inicijativu smanjenja ovlasti predsjedniku.

- Ustav je savršeno jasan, zakon je već napisan da se predsjednika ograničava. Kada bismo gledali pravno, masa toga je protuustavna. Plenković želi da stranka preuzme i Hrvatsku vojsku. Ustav je vrlo jasan. Nije prvi puta da udaraju na Ustav. Slično su izvodili i s imenovanjima predsjednika Vrhovnog suda, ali se nisam dao. Ne može mi ovlasti uzimati netko tko je sitni korumpirani prevarant i kojem je mjesto u Remetincu. Imam više empatije prema Tolušiću - kazao je.

- Što se čeka? Jeste ispitali čovjeka? Što je s Banetom? S osobom koja uživa potpunu Plenkovićevu podršku, na kraju ćeš se slomiti. Moje obaveze su Ustavom propisane, tvoje su prema HDZ-u. Niz imenovanja je na čekanju jer ministar ne želi dati suglasnost. Bave se opasnim poslom, Hranj je imenovan na četiri godine, a žele ga najuriti u penziju - dodao je.

Dotaknuo se i slučaja njegove supruge Sanje Musić Milanović koja je poslala mail Klasičnoj gimnaziji zbog ocjene njihovog sina.

- Naravno da sam razgovarao sa suprugom. Nakon što je objavljen tekst, citiraju anonimnu profesoricu i štite identitet lažljivice, a ne štite identitet djeteta. Ta je slala po 14 učenika na popravni. Ona će komentirati kakve je ocjene imao moj Jakov, imao je 4, a svi ostali su imali trojku ili jedan. Ja da sam znao bi učinio da taj mail ne ode. Moja žena je napisala dopis u kojem je ukazala na nepravilnosti. Ja sam rekao da mi se fućka za sve one koji imaju peticu. Sad će ta nastavnica morati reći tko je vršio pritisak i kako se to radi, meni je to nevjerojatno. Skini mi se s kičme više - kazao je.

Dotaknuo se i Hrvata u BiH.

- HDZ-ovci su jedna sorta sisavaca. Oni su spremni pljunuti na sve što je sveto jer slušaju trenutnog vođu kojeg će raskomadati. Sad su krotki, fini i lijepi i fućka im se za rezoluciju Bundestaga i BiH. Hrvatski Sabor ništa - umjesto da odgovorimo sa svojom rezolucijom i kažemo 'Sikter' ili 'Raus', mi ne radimo ništa. To su izdajnici, dali iz oportuniteta ili iz osvete, ali su izdajnici. Hrvate će pokrasti tj. preživjet će slučajno. Politički život Hrvata u BiH je puki slučaj, možeš preživjeti, ali su šanse male - kazao je.

- Hrvatski Sabor može donijeti deklaraciju u kojoj će dati odgovor na to divljačko nasrtanje njemačkih tipova koji su obični lobisti - dodao je.

Kratko je komentirao i načelnika Murtera koji je općinskim novcem bio u bordelu u Austriji.

- Pa šta radiš u kupleraju? Užas, jad - kazao je.

Podsjetimo, veliki požar zahvatio je ovoga tjedna područje Zatona te je izgorjelo oko 3.300 hektara trave, niskog raslinja, makije, crnogorice, bjelogorice te poljoprivrednih površina. Izgorjelo je i dvadesetak kuća u Raslini gdje se požar proširio, a jutros su vatrogasci izvijestili kako požar nije lokaliziran, ali je pod nadzorom.

