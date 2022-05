Milanović: 'Pozdrav ZDS je štetan za Hrvatsku, ali treba ukloniti i četničke spomenike'

Predsjednik Republike Zoran Milanović ocijenio je u utorak u Vukovaru da je poklič "Za dom spremni" štetan za Hrvatsku te je dodao da treba ukloniti i četničke spomenike u Vukovaru.

"Ako ja dođem u Jasenovac kao Hrvat i kažem da tamo nije mjesto natpisu 'Za dom spremni' s kojim provociraju Srbe i da je to štetno za Hrvatsku, onda ću reći i u Borovu Selu da četnički obelisk mora zaroniti zajedno s Johnnyjem Weissmullerom (američkim plivačem i glumcem koji je glumio Tarzana)", kazao je Milanović.

Time je aludirao na mauzolej Vukašinu Šoškočaninu, organizatoru napada u kojem je ubijeno 12 hrvatskih policajaca u Borovu Selu koji se nedugo potom utopio u Dunavu.

Milanović je naglasio da vlada neće ukloniti spomenik Šoškočaninu proglasivši ih ''bijednim licemjerima koji sve kupuju''.

''Ljudi uvijek imaju neku mrlju koju veš-mašina budućnosti nikad neće oprati kao što to pjeva Davor Gobac. To su takve fleke da to ne ide dolje i nema tu mjesta poštenim ljudima koji imaju autoritet'', rekao je.

Upitan za najavu ministra obrane o mogućnosti smanjenja predsjedničkih ovlasti vezano uz Zakon o obrani, Milanović je odgovorio da ne želi o tome te je poručio da je Banožić ''jedan smiješan čovjek''.

''Komplicirana je to materija. Njemu treba uzeti ono što ima, on je sitni kriminalac", komentirao je Milanović.