Strani diplomati za Večernji: 'Milanović nema težinu u EU!' Njegove ucjene nevažne su i smiješne, ali Hrvatska bi to mogla platiti

Baš u vrijeme kad je predsjednik Zoran Milanović prvi put iznio stav da Hrvatska treba blokirati mogući ulazak Finske i Švedske u NATO sve dok se ne promijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini, u Zagrebu je boravilo izaslanstvo jedne jake europske države. Strani dužnosnici su, naravno, odmah čuli vijest koja je odjeknula, i ostali zbunjeni.



Racionalni, kakvi jesu, pokušali su smireno i objektivno analizirati što je Milanović rekao te sagledati stvari i iz njegova kuta. No i dalje im nije bilo potpuno jasno i što točno Milanović radi, i način na koji to radi. Na kraju su zaključili da su njegove izjave u velikoj mjeri za unutrašnjopolitičku upotrebu, da je to bacanje klipova pod noge premijeru Andreju Plenkoviću, i tim zaključkom informirali su i svoje centrale.