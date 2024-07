Milanović: Ja u Moskvu ne bih išao, ali Orban želi pokazati da je on jedini koji može razgovarati s obje strane

Predsjednik Zoran Milanović kandidirat će se za novi mandat, a u intervjuu za RTL komentirao je, između ostaloga, je li Pantovčak utješna nagrada nakon parlamentarnih izbora. "Nije to nagrada, niti sam to ikada gledao u tom transakcijsko-akumulacijskom smislu, da nešto zgrćem, neke bombone, torte, kremšnite, nešto pred sebe. To je dužnost i moja odluka da se natječem još jednom je odluka motivirana dosadašnjim iskustvom, viđenjem onoga što se događa u Hrvatskoj, potrebe da se Hrvatska zaštiti od Plenkovićevog nasrtaja na sve institucije, ali na sve, opstrukcije ustava, izbjegavanje, sastajanja ustavnih tijela u koordinaciji vanjske politike i nacionalne sigurnosti. Zadnji puta je to bilo krajem 2021. godine i zahvaljujem onima koji su me podržali do sada, prije svega SDP-u, to je stranka koja mi je vrijednosno i u svakom drugom pogledu najbliža, tu su i neki drugi, HSS reformisti, bude li ih još, bit će dobrodošli", rekao je Milanović.

"Ja znam tko sam, što sam, imam znanja. To je važno, ali ne mora biti presudno. Pobijedit će onaj tko će imati najviše glasova", istaknuo je te podsjetio kako je njegov slogan glasio: "Predsjednik s karakterom, Hrvatska sa stavom".

"Hrvatska mora imati stav, ona ga trenutno nema. Plenković kopira i prenosi automatski sve ono što se govori u Bruxellesu, prigovora nema, nikada se ne suprotstavljamo. Ne znači da moramo uvijek ili često, ali baš nikada...", kaže. "Danas je Orban otišao u Moskvu. Nije to trebao napraviti po meni, ma da je dan ranije bio u Ukrajini. Tamo je valjda trebao ići, onda je otišao u Moskvu. Čak i ako time pokazuje da jedini može razgovarati s obje strane, on EU ne može predstavljati", navodi te dodaje: "U Moskvu ne bih išao iz niza razloga u ovome trenutku, ali Orban želi pokazati da je on jedini koji može razgovarati s obje strane".

"Što kaže Ustav? Ustav jasno kaže da predsjednik i Vlada surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike. Što se u Hrvatskoj događa? Još jedan važan razlog zašto se moram suprotstaviti ovakvom nasilju. Premijer je sve privatizirao. Sve je njegovo. Čak privatno bih rekao, ne HDZ-ovo. Tijela se ne sastaju već godinama zahvaljujući njegovoj opstrukciji", rekao je Milanović. Upitan je li mu njegovo uključivanje u parlamentarne izbore umanjilo šanse za novi mandat na Pantovčaku, odgovorio je: "Nije, ali to kažem ja. Mislite li vi da jest?".

Osvrnuo se i na Vladu HDZ-a i Domovinskog pokreta te komentirao hoće li ona, s Plenkovićem na čelu, izdržati cijeli mandat: "Plenković konačno ima nekoga, što god mi mislili o tim ljudima, ja neke od njih poznajem, tko ako hoće može biti brana njegovoj totalnoj samovolji. Taj čovjek što hoće, kad hoće, kako hoće, imenuje sumnjive tipove na najodgovornija mjesta".

"On najradije ne bi bio ovdje, nego negdje drugdje. Bio bi u Bruxellesu na nekoj visokoj funkciji, visokoj po njegovim kriterijima. Ovo što može uzeti, a to je jedno od mjesta u Europskoj komisiji, to sam mogao i ja 2014. godine. On je htio biti puno važniji, htio je bio predsjednik Europskog vijeća", nastavio je Milanović.

Milanović je potpisao Rješenje o imenovanju Hrvoja Omrčanina zamjenikom ravnatelja SOA-e, a o tome za RTL kaže: "Ja sam danas potpisao, nakon više mjeseci natezanja s Plenkovićem, nakon što je Plenković potpisao, odluku o imenovanju zamjenika. To je položaj koji je otvoren već skoro 20 godina, nije nikada bio popunjen. Plenković je odbijao imenovati zamjenika. Ja sam tražio zbog slučaja Turudić jer sam ocijenio, vidio sam da nije sve određeno kako treba, a nisam htio osobnu odgovornost svaljivati na Daniela Markića. Markić će biti imenovan za v.d.-a na dva mjeseca. On odlazi u međunarodnu organizaciju, on odlazi zadnjih godinu dana. Ja to znam jer sam sudjelovao, razgovarao s nekim od najviših dužnosnika".