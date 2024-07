Gavran o kandidaturi za predsjednika: 'Preda mnom je sada jedno intenzivno ljeto'

Predsjednik Matice hrvatske i ugledni književnik Miro Gavran u posljednje se vrijeme u medijima neslužbeno spominje kao nestranački kandidat HDZ-a na izborima za predsjednika Republike Hrvatske. Kada bi to dogodilo, na izborima bi se sučelio s aktualnim predsjednikom Zoranom Milanovićem, koji će, kako je već potvrđeno, biti kandidat SDP-a.

- Danas me jako puno novinara to zapitalo. Ja sam i sam bio iznenađen kada se prije tri, četiri tjedna u dvojim dnevnim novinama pojavilo moje ime. Doista me u zadnjih 25 godina jedno 7-8 stranaka pozivalo na angažman, predlagalo mi da budem ili na listi za Sabor, čak prvi, drugi, ili kandidat čak za gradonačelnika Zagreba prije tri godine kad su bili izbori. Ja sam sve to otklonio i naravno da se puno spekulira o mom imenu samo zato što sam javna osoba i u Matici Hrvatskoj sam neke lijepe stvari uspio s odličnim suradnicima - kazao je Gavran za HRT.

Na pitanje novinara je li to nešto o čemu bi razmislio, Gavran je odgovorio da bi možda razmislio o takvoj ponudi nakon što završi svoje obveze u Matici hrvatskoj i književnosti. "Onda je palo pitanje od jednog novinara danas pa koliko ste dugo spremni razmišljati? Ja sam rekao: 'Pa ako treba, pet godina.'

Unatoč tome, Gavran nije potpuno isključio mogućnost da se jednog dana upusti u politiku, ali za sada mu je, kaže za HRT, pozornost na trenutačnim obvezama. - Ma ne, pa uopće nisam stigao o tome razmišljati. Preda mnom je sada jedno intenzivno ljeto kad bih se trebao posvetiti i pisanju, a i još ovih mjesec dana puno toga moram odraditi za Maticu Hrvatsku. Tako da se tim nisam stigao baviti. Iznenadilo me to kad se pojavilo u medijima i onda su krenuli telefoni, prijatelji - kazao je. - Kažem, zamislio sam se nad time, ali nisam niti donio odluku niti imao razgovore. Ali jednog dana nije nemoguće, a sada mi u ovom trenutku nije na umu - dodao je književnik Gavran.

