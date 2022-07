Milanović: Da je to meni mama napravila kad sam imao 17 godina, ja bih poludio, ali mama je mama

U Vukovaru se danas obilježava 15. godišnjice smrti pukovnika HV-a Marka Babića. Na obljetnicu je stigao i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović.

Predsjednik je položio vijenac na grob pukovnika HV-a Marka Babića na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.

U 12 sati održat će se program obilježavanja godišnjice smrti pukovnika HV-a Marka Babića kod Spomen-doma hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti. Predviđeno je prigodno obraćanje predsjednika Republike. U obilježavanju će sudjelovati izaslanstvo Grada Vukovara koje će predvoditi gradonačelnik Ivan Penava.

Milanović se prije protokola u Vukovaru obratio novinarima. Prvo je komentirao medijske napise o e-mailu koji je njegova supruga Sanja Musić Milanović poslala školi koju pohađa njihov sin. Više o tome pročitajte OVDJE.

“Netko tko očito nije bio odličan učenik dao si je toliko truda kao da piše završni ispit u večernjoj školi. Razgovarao je s DORH-om, koji se ne bavi svinjarijama koje radi Banožić”, rekao je Milanović.

“Vidio sam da je Sanja, moja supruga, napisala e-mail. Ostavila je brazdu, duboki trag. Naš mlađi sin ima 17 godina, više nije dijete, on je već odavno sazrio. Da je to meni mama napravila kad sam imao 17 godina, ja bih poludio, ali mama je mama”, kazao je.

“Banda te uzme na zub”

“Ja nisam to pismo pisao, ja sam bio za to da Marko ide u privatnu školu, privatne škole su zadnji izbor. Ovako te na zub uzme banda”, rekao je Milanović.

“Ovdje je netko bio optužen, to sam ustvari ja, a ne moja žena. Novinarima se šalje e-mail koji je napisala moja žena, sve drugo je laž. Imaš e-mail star dva tjedna koji je poslala gđa Musić Milanović u kojem govori o stvarima koje nemaju veze s ocjenama”, kazao je.

“Sanja je imala potrebu istjerivat' pravdu”

“To mojem sinu ne znači ništa. Zašto je Sanja imala potrebu istjerivat' pravdu na taj način – to zna ona. Odgovaram ja. Ovdje se radi o jednom predmetu u kojem su ocjene podignute, kako to uvijek bude na kraju godine, iz trojki u četvorke. Ocjene su podignute za šestero učenika. U svim razredima podignuto je 150 do 200 ocjena, ali mi smo meta”, dodao je.

Foto: Branimir Bradarić/Večernji list

“Moju ženu zove Ana Hanžeković. Inače bih je prijavio SOA-i zbog uznemiravanja, ovako je blokirana. Najavila je da se sprema tekst. Iza toga stiže e-mail moje žene. Moj Ured reagira, a Jutarnji objavi i kaže da nije.

“Mali je trebao ići u privatnu školu da se zaštiti od ološa”

“Činjenica je, kad je sve završilo, da je imala o tome potrebu pisati”, dodao je Milanović.

“Smatram ovo gubljenjem vremena kad smo mi u pitanju. Naš mali trebao je ići u privatnu školu da se zaštiti od ološa”, rekao je i naveo kako je upućen poziv i DORH-u kako bi se provjerilo je li ovo kažnjivo.

Upitan zašto je supruga e-mail slala sa službene adrese, kazao je: "Nema drugi. Zar im je zaprijetila da će ih zaraziti covidom? Ako ne budete dobri, završit ćete na respiratorima?"

O BiH

“U BiH počinje izborni proces. Što sam trebao napraviti u Madridu? Bacit’ bombu k’o Boško Buha. Ja sam napravio sve, a Plenković se ne bi usudio sjesti na avion i otići tamo s takvim govorom. Ja sam tamo bio… Bolest u BiH zove se hipertenzija koju morate tretirati stalno inače će vas ubiti, to je visoki tlak. Uvijek ćete naći nekog Hrvata kojeg će se kupiti da za njega drugi glasaju. Alijina stranka ima Hrvate za Dom naroda. Kako se to zove? Let iznad kukavičjeg gnijezda”, kazao je Milanović.

"Neka mi netko objasni što rade Hrvati, kandidati SDA na listama? Oni će se boriti za hrvatske interese? Što radi Hrvatski sabor, što rade samozadovoljni ljudi? Što radi HDZ? Možda namještaju bolje ocjene svojoj djeci, ponavljačima. Izborni zakon nije promijenjen", kazao je Milanović.