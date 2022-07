Milanović je stigao na pola mandata, neka bude posljednji “pravi” hrvatski predsjednik

Da je neki hrvatski medij objavio agencijsku fotku s NATO-ova summita u Madridu, na kojoj se vide Biden, Macron i danska premijerka Frederiksen kako veselo čavrljaju, a iza njih na malo uzdignutoj platformi sa zastavama stoji smrknuti i sam sa sobom Zoran Milanović, uz naslov "Nitko ne želi razgovarati s ludim hrvatskim predsjednikom", to bi bilo malo bezobrazno, ali dobar štos. No, kako je to objavio belgijski satirični portal Le Chou (kupus), to Hrvatima i nije bilo smiješno, više tužno. Mnogi su se i naljutili, ne zato što misle da Milanović nije zaslužio takav naziv, nego zato što je to bio svojevrsni "olimpijski" sastanak svjetskih političara pa onda vrijeđanje hrvatskog igrača, bez obzira na to kakav on bio, ustvari je uvredljivo i za Hrvatsku.