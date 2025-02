Milanović o planu DORH-a da ispita najstariju partizanku: Mogla je izraziti žal, ali to je naša povijest

Predsjednik Zoran Milanović danas je, između ostaloga, komentirao i izvide DORH-a zbog izjava o proboju partizana u Široki Brijeg, poznatom po slučaju 12 ubijenih franjevaca, posljednje preživjele partizanke, 101-godišnje Vjere Andrijić, a koja je bila jedna od uzvanica na njegovoj inauguraciji.

"Borba je bila, nismo imali borbu ni sa čim nego s crkvom i dokle god crkva nije pala, dok popovi nisu prestali iz crkve pucati, Široki Brijeg nije pao, bila je noć. To sam ja svojim očima vidjela. Upali su naši u crkvu, naravski zarobili, to su bili popovi koji su imali mitraljez sa zvonika, zadnje koje je, to je bilo sa zvonika. Mi smo zarobili pet-šest popova koliko je bilo, bili su svi, hvala Bogu, u haljama, rekla je Andrijić za Vida TV. Milanović je rekao kako mu je žao zbog toga.

"Mogla je izraziti žal prema ljudima koji su nedvojbeno likvidirani. Ali to je naša povijest. Mi nemamo baš stvari kojima se možemo bezuvjetno ponositi i koje su savršene. Svaka je zašpricana nekim ubojstvom, manje ili više masovnim, netko je radio ovo, netko likvidirao 1000 zarobljenika u Jasenovcu dva dana prije kapitulacije, nije tu bilo puno čovječnosti", ocijenio je. Dodao je kako je Andrijić svjedok jednog vremena.

"Nakon što je njihova postrojba počinila te zločine, došla je do Monfalconea i tamo zaustavila Engleze. Da nije bilo tako, mi bismo u Istru išli s putovnicom. To je vojska u kojoj je bio i Franjo Tuđman. Komesari su donijeli odluku da se jedan broj franjevaca smakne. Jesu li oni pucali po partizanima ili nisu, to nije bitno, nisu ih smjeli ubiti", ustvrdio je Milanović.

Naveo je kako je to još jedna od trauma hrvatskog društva. "Krivci su mrtvi, a krivac sigurno nije Vjera Andrijić, bolničarka. Ona je tu nebitna. Sve skupa je ispalo kako nije bilo zamišljeno", rekao je.