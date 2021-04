Analitičar o sastanku s braniteljima: Milanović želi ojačati svoj položaj u prostoru desnog nacionalističkog populizma

Predsjednik Zoran Milanović danas je uspio u onome što mu nije polazilo za rukom tijekom četiri godine premijerskog mandata: okupiti predstavnike braniteljskih udruga u prijateljskoj, afrmativnoj i konstruktivnoj atmosferi. U svom uredu na Pantovčaku sjeo je sučelice svojim nekadašnjim oponentima, poput predstavnika Tigrova Ilije Vučemilovića Šimunovića koji je svojedobno nazočio famoznom sastanku s braniteljima nakon kojeg je, prema brojnim ocjenama, izgubio izbore, ali i bivšeg specijalca Zorana Marasa, zbog kojeg je ne tako davno, u svibnju prošle godine, napustio obljetnicu obilježavanja operacije Bljesak u Okučanima kada se on u službenoj delegaciji, pružajući potporu suborcima iz HOS-a, pojavio u majici s pozdravom “za dom spremni”.

Sastanku su, osim spomenute dvojice branitelja, nazočili i Željko Dragašević, predsjednik Zbora udruge veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, te posebni savjetnik predsjednika za veterane Domovinskog rata, umirovljeni general Marijan Mareković.

No problematika HOS-a – posljednjih dana ponovno aktualna nakon inicijative predsjednika Židovske općine Zagreb Ognjena Krausa kako bi se sankcionirala svaka upotreba ustaških, četničkih i fašističkih simbola – ovoga puta nije bila na dnevnome redu sastanka koji je potrajao sat i pol. Razgovaralo se o problematici nestalih, potraživanju ratne odštete od Republike Srbije, tužbama hrvatskih logoraša i obilježavanju obljetnica iz Domovinskog rata. Prema izjavama nakon sastanka, obje strane razišle su se zadovoljne.

Zajednički vijenac državnog vrha

“Predstavnici braniteljskih udruga stava su kako se ta pitanja mogu riješiti jedino uz angažman najviših državnih institucija, dakle predsjednika Republike, Vlade RH i Hrvatskog sabora, te su zbog toga zatražili i pomoć predsjednika Milanovića. Predsjednik Milanović i predstavnici braniteljskih udruga u cijelosti su se pri tome složili kako je najvažnije riješiti sudbinu nestalih hrvatskih branitelja i civila jer je to prije svega pitanje humanosti. Za taj zahtjev dobili su čvrstu potporu Predsjednika Republike koji smatra kako Republika Srbija mora otkriti gdje se nalaze posmrtni ostaci nestalih branitelja i civila”, izvijestili su iz Ureda predsjednika.

– Pitanje nestalih mora se riješiti prije ulaska Srbije u EU. Znamo da naši susjedi znaju, i moraju znati, puno više o nestalima nego što čine i pokazuju. To pitanje je ljudsko, simbolično i državno – rekao je predsjednik Milanović. Vezano uz pitanje ratne odštete i tužbi hrvatskih logoraša, predsjednik je “izrazio razumijevanje za takva razmišljanja braniteljskih udruga”, ali je u argumentiranoj raspravi ukazao na realne pravne prepreke koje postoje.

Predstavnici braniteljskih udruga, nadalje, upoznali su predsjednika Milanovića sa svojom inicijativom da se jasno uredi obilježavanje važnih obljetnica iz Domovinskog rata. Prema njihovu prijedlogu koji je već ranije predstavljen i vladinim institucijama, važne obljetnice trebale bi se obilježavati uz zajedničko sudjelovanje državnog vrha i obitelji žrtava. Predsjednik Milanović podsjetio je kako je u više navrata i sam predlagao takav način obilježavanja.

– Smatram kako državni vrh mora zajednički sudjelovati na obilježavanjima – rekao je predsjednik Republike.

Za impresije smo nakon sastanka upitali i branitelje. Željko Dragašević, koji je na Pantovčaku govorio u ime ratnih gardijskih brigada, kazao nam je kako su s predsjednikom razgovarali o svim temama koje su predložili, čak i o nekim koje nisu bile naznačene, poput presuda braniteljima te jurisdikciji Srbije na prostorima bivše Jugoslavije. Ukidanje takve prakse bezuspješno su tražili još za mandata premijera Tihomira Oreškovića, no danas su od predsjednika Milanovića čuli suglasje i potporu.

– Sastanak je protekao u dobroj atmosferi i mirnom tonu, s naglaskom na teme naših nestalih i tu nam je predsjednik dao podršku i rekao da nema odstupanja sve dok se zadnji ne pronađe. Tu su nam stavovi potpuno jednaki i imamo njegovu apsolutnu podršku za tu temu, a što se tiče ratne odštete, o čemu smo također razgovarali, to je pitanje malo kompleksnije jer to se trebalo rješavati puno ranije, s čime se i predsjednik složio, međutim to ovisi o političkoj volji i druge strane u sporu – kazao je Željko Dragašević.

Sprečavanje opoziva

Za komentar smo zamolili i političkog analitičara Davora Gjenera.

– Ovaj sastanak je konzekvenca Milanovićeva iskrenog defniranja političke matrice time što se odlučio jačati svoj položaj u prostoru desnog nacionalističkog populizma. Takvi akteri su mu postali izrazito potrebni i zbog toga im se, naravno, odaziva na razgovor. Milanović prije svega gradi svojevrsni zaštitni zid koji mu treba osigurati da se protiv njega ne može provesti postupak opoziva i zbog toga mu je potrebno ojačati povezanost s desnim krilom političke arene. To je počeo graditi s Domovinskim pokretom, a ovo je prostor blizak tome i zato već sada imate jasne izjave Mosta i Domovinskog pokreta kako za njih pokretanje postupka zbog kršenja Ustava protiv predsjednika ne dolazi u obzir – kazao je Gjenero dodajući kako smatra da si, uoči obilježavanja Jasenovca, Milanović ovim sastankom neće načiniti političku štetu jer se već ranije jasno odredio prema koketiranju s ustaškom ikonografjom.

