Milanović: Matijanićeva partnerica iznijela niz ozbiljnih stvari koje treba ispitati

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izjavio je u nedjelju u Sinju da je partnerica umrlog novinara Vladimíra Matijanića iznijela niz ozbiljnih i zabrinjavajućih stvari oko njegove smrti, ustvrdivši da taj slučaj treba detaljno ispitati.

"Ono što je izjavila njegova partnerica to je cijeli niz jako ozbiljnih i zabrinjavajućih stvari tako da to treba detaljno ispitati. To je nevjerojatno. Ako je dio toga točno, nije dobro", izjavio je Milanović novinarima u Alkarskim dvorima na prijemu prije početka 307. Sinjske alke.

Upitan bi li ministar zdravstva trebao podnijet ostavku ako se u tom slučaju utvrde propusti zdravstvenog sudstva, Milanović je rekao da je to hipotetsko pitanje.

Smatra kako je moguće da se radi o osobnoj odgovornosti, a s obzirom na to da je DORH zbog tog slučaja brzo krenuo u izvide upitao je što se događa sa slučajem ministra obrane Marija Banožića.

"Što je s njim i njegovim slučajem? On je ulovljen u činjenju kaznenom djelu. Tri, četiri mjeseca čekamo i ništa. Ne znam što se čeka. Dobro je kad se djeluje brzo, nije dobro kad se uopće ne djeluje”, rekao je Milanović.

Komentirajući izjavu sinjskog gradonačelnika da ga ignorira premijer Andrej Plenković, Milanović je primijetio da njih dvojica nisu u dobrim odnosima.

"To je teško u politici gurnuti u stranu, i meni je teško a nekima je nemoguće," dodao je Milanović.

Slovenski predsjednik Borut Pahor koji u Sinju u društvu s Milanovićem, izjavio je da je da je prvi puta na Sinjskoj alci na koju su ga pozvali predsjednik Milanović i Viteško alkarsko društvo (VAD).

"Čast mi je danas biti u sinju, to je ilustracija sjajnih odnosa između Hrvatske i Slovenije i tako treba i ostati jer živimo u jednom svijetu gdje trebamo prijatelje naročito susjede." rekao je Pahor.

Na prijemu u Alkarskim dvorima uoči 307. Sinjske alke koja se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Zorana Milanovića bili su i premijer Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Milanović i Pahor uoči Sinjske alke obišli su izložbu "Meštrović i Sikirica - portreti suvremenica i suvremenika" u galeriji Sikirica.