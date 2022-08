Objavljene audiosnimke koje je Matijanić uputio Hitnoj i bolnici

Novinar Vladimir Matijanić preminuo je u petak popodne. Njegova partnerica Andrea Topić objavila je nakon toga na društvenim mrežama kako su oni dan prije njegove smrti i na sam dan smrti najmanje deset puta zvali bolnicu i Hitnu te tražili da ga hospitaliziraju.

U objavi je navela da je Matijanić imao Sjogrenov sindrom i intersticijsku bolest pluća te sumnju na još dvije autoimune bolesti. Obolio je i od COVID-19. Snimke razgovora upućenih bolnici i Hitnoj te transkipte istih objavio je portal Index.hr. Dio razgovora odnosi se na Matijanićev pokušaj da dođe do liječnika koji mu može pomoći, dok je u drugim razgovorima komunicirao sa samim zdravstvenim djelatnicima.

U razgovoru s dežurnim liječnikom, novinar je opisao svoje simptome i naveo kako ga peku pluća. Dežurni liječnik mu je naveo kako je to normalno za sve one koji imaju COVID-19.

Prenosimo dio tog razgovora.

"Dobro, pa vam je zapelo, dobro, okej. I? Što vam smeta? Što ste htjeli pitati?

Dakle, s obzirom da imam covid već dva dana, da sam prilično nemoćan, mislim iscrpljen.

Zanima me trebam li doći na Hitnu ili što moram?

Ne.

Ne?

Ne.

Dok normalno dišete, ništa, za dva dana neće biti ništa, imunokompromitirani niste jer to nije dovoljno i da uzimate duže vremena od sedam i pol miligrama Dekortina, ne gleda se kao imunokompromitiranost, pogotovo ne kad se dva dana uzima. Znači, u dva dana baš pogoršanja nema, čak ni imunokompromitiranim – a to niste, tako da ste jedno mirni pet dana. Ako za pet dana budete i dalje imali fibru i teže disali, dođite.", kazao mu je dežurni liječnik.

Poručio je da je najvažnije da normalno diše i da nema temperaturu duže od pet dana. Ukoliko bude imao, nek im se javi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Prenosimo dio razgovora.

"I ako budu teški bolovi i ne znam šta. Ali, zapravo, ja ne očekujem da će doći uopće do znakova bolesti, slabosti, imati išta drugo prvih četiri, pet dana.

A poslije?

Poslije šta bude. Nisam vidoviti Milan.", kazao je dežurni liječnik.

Matijanić je dan kasnije opet zvao Hitnu infektologiju i ustvrdio da se osjeća užasno nemoćno, te je opisao svoje simptome.

Na pitanje treba li hospitalizaciju, liječnica mu kaže:"A slušajte, ovi… Vi odlučite, ja vas ne vidim, ja ne znam šta bi vam rekla."

Upitan kakvo mu je disanje, Matijanić odgovara da diše ubrzano jer ide do WC-a i do kuhinje. Liječnica mu govori kako ne mora ići do kuhinje i da mora ležati u krevetu.

"Ha, za mokriti može vam neku posudu staviti i proliti", predlaže mu liječnica.

Sedam minuta kasnije Matijanić zove Hitnu pomoć i govori im svoje zdravstveno stanje, te mu govore da će poslati nekoga da ga dođe pregledati, navodi se u transkriptu kojeg je objavio Index.

Hitna pomoć došla je na poziv, a na traženje Topića da Matijanića hospitaliziraju oni to odbijaju navodeći kako nema potrebe. Sat vremena kasnije Topić zove Hitnu jer Matijanić ne može disati i poplavio je. Unatoč reanimaciji, Matijanić je preminuo.

HUBOL osudio izjavu splitskog liječnika

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) oglasila se vezano splitskog liječnika Hrvoja Tomasovića koji je na Facebooku objavio status o smrti novinara Vladimira Matijanića.

"Nije baš da je bio sklon meni i mojim stavovima, ali uvijek mi je žao kada netko iznenada ode. Neosporno je da je bio vrhunski novinar vrlo opakog pera, ali bio je top profesionalac i treba mu odati počast premda bio na suprotnoj strani. Iskreno mi je žao zbog iznenadne smrti i ovim izražavam sućut njegovoj obitelji!", napisao je liječnik i dodao u komentarima: "Još nešto! Ja nisam oni i ne likujem nad mrtvim neprijateljem. Ovo cipelarenje mrtvaca mi je odvratno. Što ga nije netko od velikih desničara kada su ga tako mrzili uhvatili za uši i prebili? Naravno da nisu, ali sada svi nešto likuju i otvaraju šampanjac. Čemu? Mrtvacu koji je umro na dosta blesav način! Da je bio neki drugi novinara koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bi sve napravio da mu pomognem i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim njegovim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne. Pa mene su samo ovo ljeto zvali najmanje jedno 5 puta zbog sličnih stvari. Možeš smatrati da je na kraju umro zbog svojih kvazi poštenih stavova kako mu ne trebaju protekcije i onda nema koga zvati za pomoć. Prijateljstva i postoje da se pomogne jedan drugome, ali on očito nije imao prijatelja niti među svojima! A ja kao desničar svakome pomognem odmah kad me nazove!".

Reakciju HUBOL-a prenosimo u cijelosti.

"Hrvatska udruga bolničkih liječnika najoštrije osuđuje sramotnu javnu komunikaciju doktora Hrvoja Tomasovića vezano za slučaj tragično preminulog novinara Vladimira Matijanića.

HUBOL i njegovi članovi traže zdravstveni sustav koji jednako liječi sve pacijente, bili oni poznate ili nepoznate osobe, “moćni” pojedinci ili ne. HUBOL stoga ponovno ističe temelj humanog javnog zdravstvenog sustava: zdravstveni sustav mora biti jednako dostupan svima, bez obzira na položaj pojedinca u društvu.

Osnova etičkog postupanja u medicini zacrtana je u Ženevskoj liječničkoj prisegi (poznatija kao Hipokratova zakletva) koja izrijekom i jasno obvezuje svakog liječnika da niti jedno obilježje u pogledu dobi, bolesti ili nemoći, vjere, etničkog podrijetla, roda, narodnosti, političke pripadnosti, rase, spolne orijentacije, klasne pripadnosti ili drugih čimbenika ne smije utjecati na njegovo liječenje bolesnika. HUBOL se dosljedno zalaže za sustav temeljen na kvaliteti, provjeri te kvalitete i postupcima poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge.

HUBOL je iskreno zgrožen napisanim stavom doktora Tomasovića i javno se ograđuje od takve neetičke komunikacije. Doktor Tomasović nije član HUBOL-a te ga stoga HUBOL, koji je udruga, ne može sankcionirati. Naime, kao i kod svih drugih udruga stegovni postupci mogu se voditi samo protiv članova udruge.

Međutim, HUBOL će podnijeti službenu prijavu protiv doktora Tomasovića nadležnim tijelima HLK-a. Također, HUBOL zahtijeva od svih hrvatskih institucija koje imaju mogućnosti sankcioniranja doktora Tomasovića, da to i učine. Udruga smatra da ovakvi sramotni istupi pojedinih zdravstvenih djelatnika nanose ogromnu ljagu plemenitom medicinskom pozivu.

Udruga bolničkih liječnika smatra kako je ključno istaknuti da liječnici ne podržavaju ovakve stavove i mišljenja te da ih smatraju nedoličnim i nedostojnim struke i etičnog postupanja i komunikacije", navodi se u priopćenju.