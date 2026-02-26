Naši Portali
ZLOPORABA POLOŽAJA

Ravnatelj osnovne škole optužen da je lažirao 402 radna sata

Autor
Ivana Jakelić
26.02.2026.
u 14:36

Riječ je o istrazi koju je lani u kolovozu pokrenulo ŽDO Varaždin, koji je po dovršetku istrage predmet dostavilo na postupanje ODO Čakovec

Muškarac (48), ravnatelj jedne osnovne škole u Međimurju optužen je za zloporabu položaja i ovlasti, a optužnicu je protiv njega podigao ODO Čakovec. Riječ je o istrazi koju je lani u kolovozu pokrenulo ŽDO Varaždin, koji je po dovršetku istrage predmet dostavilo na postupanje ODO Čakovec, kao stvarno i mjesno nadležnom državnom odvjetništvu za daljnje postupanje u predmetu. A to je tužiteljstvo zatim podiglo optužnicu kojom 48-godišnjaka tereti da od veljače 2022. do svibnja 2025., u mjestu na području Međimurske županije, kao ravnatelj osnovne škole ustanove, nije u računalnom programu napravio promjenu radnih sati koje zbog odsustva s rada nije odradio.

Umjesto toga je, tvrdi tužiteljstvo, na kraju svakog mjeseca u programu prikazao da su ti sati odrađeni te je još sve to i svojim potpisom ovjerio. Tereti ga se da je tako neistinito prikazao da je odradio ukupno 402 radna sata, za što mu je isplaćen ukupan brutto iznos od 7.671 eura. Za taj je iznos oštećen proračun.
Ključne riječi
ravnatelj Čakovec zloporaba položaja i ovlasti

