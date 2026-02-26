Naši Portali
POKAZALI SPREMNOST

FOTO Pogledajte alpinističku obuku pripadnika Vojnoobavještajne satnije HV-a

Pripadnici Vojnoobavještajne satnije na alpinističkoj obuci
Foto: MORH
VL
Autor
Vecernji.hr
26.02.2026.
u 14:18

Alpinistička obuka u Kninu potvrdila kako je prilagodba postrojbe specifičnostima prostora u kojem djeluje preduvjet uspješnog izvršavanja zadaća

Pripadnici Vojnoobavještajne satnije Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske vojske proveli su alpinističku obuku na području Knina u cilju održavanja i unapređenja operativne spremnosti. Aktivnosti su bile usmjerene na obnavljanje i standardizaciju temeljnih alpinističkih procedura koje su Satniji nužna sposobnost u provedbi svakodnevnih zadaća.

Provedbom obuke Satnija je osvježila i potvrdila razinu osposobljenosti za djelovanje u planinskom i teško prohodnom prostoru. S obzirom na geografski položaj postrojbe, alpinističke vještine imaju izrazitu praktičnu vrijednost. Satnija je smještena u vojarni u Kninu, u podnožju Dinare, području obilježenom strmim padinama, krškim reljefom i teško prohodnim terenima. Takvo okruženje zahtijeva sposobnost sigurnog kretanja, izviđanja i djelovanja na visinskim i teško dostupnim lokacijama.

"Prošlog tjedna prošli smo osnovne alpinističke tehnike prilagođene geografskom okruženju u kojem djelujemo, odnosno terenu na kojem bi nam u stvarnim uvjetima takve sposobnosti mogle zatrebati. Uvježbavali smo penjanje užetom za svladavanje strmih padina i kosina velikog nagiba, a potom i tirolsku priječnicu, kojom se omogućuje sigurno prelaženje uskih i dubokih kanjona", objašnjava instruktor alpinizma u VOS-u nadnarednik Mijo Jukić.

Tijekom obuke uvježbavane su tehnike kretanja po stijeni i strmom terenu, izrada sidrišta, osiguravanje, spuštanje užetom, izvlačenje i evakuacija pripadnika te svladavanje prirodnih prepreka uz primjenu alpinističke opreme. Poseban naglasak stavljen je na timski rad, komunikaciju i sigurnosne procedure. Koordinirano djelovanje i pravilna procjena rizika omogućuju učinkovito izvršavanje zadaća u zahtjevnim uvjetima.

"Što se tiče alpinističkog segmenta, kao i u civilnom alpinizmu, snaga ne igra presudnu ulogu. Ključni su timski rad, individualna sposobnost svladavanja tehnika te psihofizička spremnost. Važno je pravilno primjenjivati postupke, imati povjerenja u opremu i prevladati početni strah, nakon čega sve ide znatno lakše. Pripadnici Satnije pokazali su visoku razinu motivacije i odlučnosti ne samo tijekom ove obuke nego i u svim drugim aktivnostima koje provode. S njima je uistinu čast raditi", ističe nadnarednik Jukić.

"Postoje određene razlike u odnosu na civilni alpinizam. U civilstvu je naglasak prije svega na procedurama koje se moraju poštivati radi sigurnosti. I nama je sigurnost temelj, no uz nju moramo uvažiti i dodatne elemente poput nošenja naoružanja, zadržavanja na položaju i izvođenja manevra. To podrazumijeva prilagodbu tehnika kretanja i rada na užetu, primjerice situacije u kojima jedna ruka ostaje na naoružanju, što u civilnom alpinizmu nije praksa", objasnio je skupnik, pripadnik VOS-a, razliku između civilnog i vojnog alpinizma.

Kontinuirano uvježbavanje takvih sposobnosti ključan je element održavanja borbene spremnosti, a alpinistička obuka u Kninu još je jednom potvrdila kako je prilagodba postrojbe specifičnostima prostora u kojem djeluje preduvjet uspješnog izvršavanja zadaća Hrvatske vojske.

