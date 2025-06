Milanović o ubojici s Pantovčaka: Bolje da sam bio ugrožen ja a ne vi, kakav je to život bez rizika

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je danas slučaj dvostrukog ubojstva u zagrebačkom Markuševcu. Jedan od osumnjičenih je i vojnik Matija M., član Počasno-zaštitne bojne s Pantovčaka. - Ne mogu prije završetka istrage ništa reći tako zaključno i konkretno, takve stvari se događaju i događat će se. U vojsku, a posebno u jedinice koje su nabijenije testosteronom. U postrojbe stupaju ljudi koji vjerojatno nisu prije toga prošli ni za Bečke dječake. Dakle, to je malo grublji tip ljudi i među njima će uvijek biti ljudi čije je ponašanje na rubu. Posao vojnika je da brani i puca. To je posao koji najveći broj roditelja za svoju djecu ne želi i zato im nekad ne možete gledati pod nokte. Bit će grubih i nasilnih ljudi među tim krugovima, ali nemojte ih tako sve gledati jer nisu. To nije posao za svakoga i onda kada birate posebni tip ljudi dobijete često svašta - kazao je predsjednik te dodao:

- Ljudi žive kompleksne i katkada nevidljive živote. Kažu da se to nije moglo vidjeti iz njegovog ponašanja. Izvlače mu sada objave s interneta i da se trebalo reagirati, a gdje je tu oružje? Vojnički posao je često neglamurozan i vezan je uz oružje - dodao je. Novinari su upitali predsjednika Milanovića i je li se on osjećao ugroženim, obzirom da se Matija M. nakon zločina vratio u smjenu na Pantovčaku. - Kakav je to život bez rizika. Bolje da sam ja bio izložen nego vi - kazao je.

Nepotrebno su ponizili Artuković Kunšt, nastavit ću je predlagati

Predsjednik Republike poručio je i kako će nastaviti predlagati Sandru Artuković Kunšt za predsjednicu Vrhovnog suda, ustvrdivši kako su je nepotrebno ponizili. Kandidata za predsjednika Vrhovnog suda Saboru predlaže predsjednik RH nakon mišljenja Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnig suda koja krajem svibnja nije dala pozitivno mišljenje ni za jednog od troje prijavljenih kandidata među kojima je bila i Artuković Kunšt. Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je jučer da vladajuća koalicija neće podržati sutkinju zagrebačkog Županijskog suda Artuković Kunšt za predsjednicu Vrhovnog suda jer se 'očito nikoga nije dojmila'.

"Činit ću to sve dok ona ne kaže suprotno. Nepotrebno su je javno ponizili", ustvrdio je Milanović.

Milanović je komentirao i sukob Izraela i Irana i poprilično oštro je kritizirao Izrael. - Izrael može raditi što hoće, tako je već desetljećima. Hrvatska treba priznati Palestinu, a sve drugo neću vam reći javno, mišljenje o tome imam. Ono je porazno za jednu stranu, za obje u stvari, ali u ovom trenutku više za Izrael. S takvim vodstvom države Izrael ne treba imati posla. Imaju podršku Washingtona, tu ću se zaustaviti - rekao je Milanović. - To rade nasilnički, pokvareno, rade to američkim oružjem. Kriminalce treba nazvati pravim imenom, dio vodstva izraelske aktualne vlade su kriminalci. Španjolska predlaže embargo Izraelu, mi bar ne idemo tako daleko, zato što nemamo što prodati - zaključio je Milanović.