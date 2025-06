Matija M. se sumnjiči da je ubio par ispalivši 16 hitaca u auto, nakon čega je otišao na posao u Počasno-zaštitnu bojnu?

Kada i službeno bude pokrenuta istraga protiv Matije M. (29), pripadnika Hrvatske vojske, raspoređenog u Počasno - zaštitnu bojnu, koja među ostalim čuva i predsjednika države te Frana R. (31), koji se sumnjiče za dva teška ubojstva, odnosno pomaganje u teškom ubojstvu Andree K. (29) i Marijana C. (38) koji su brutalno likvidirani 13. lipnja u garaži stambene zgrade u Ulici Črna voda u zagrebačkom Markuševcu, posla će zasigurno imati i to podosta i vještaci psihijatri. Posebno kada budu analizirali lik i djelo Matije M., koji je po onom što je priopćila zagrebačka policija, kako se sumnja, ubio dvije osobe, a zatim otišao na posao u Počasno-zaštitnu bojnu!? Za tako nešto vjerojatno treba imati poseban mentalni sklop, kojeg možda objasni i sam Matija M. Koji se za sada, po neslužbenim informacijama, brani šutnjom, držeći se, kako se neslužbeno čuje, vojnički stameno i čvrsto. Ma što god to značilo.

On je tijekom prijepodneva u nazočnosti svog odvjetnika Tomislava Kešine ispitan u zagrebačkom ŽDO-u, a tamo je doveden u pratnji pripadnika Specijalne policije. Dan ranije, do kasno u noć trajalo je njegovo ispitivanje u središtu kriminalističke policije u Heinzlovoj, a obavljene su i pretrage njegovog stana u Sesvetama. Zagrebačka policija rekonstruirala je u dosadašnjem tijeku kriminalističkog istraživanja što se dogodilo prošlog petka, no motiv ubojstva i dalje nemaju. Po neslužbenim informacijama Matija M. se branio šutnjom, no je li ili nije iznosio obranu, njegov odvjetnik nije htio komentirati, navodeći da mu iznošenje takvih informacija brani postojeći zakon. I Fran R. je u nazočnosti svog odvjetnika Frana Olujića ispitan na tužiteljstvu.

- Moj je branjenik iznio kratku obranu i zanijekao ono za što ga se sumnjiči. Gotovo je izgledno da će tužiteljstvo predložiti određivanje istražnog zatvora, o čemu će onda odlučivati sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu - kazao je kratko Olujić.

Što se tiče onog što je za sada poznato, zagrebačka policija priopćila je tijek događaja tog 13. lipnja, ne navodeći identitete osumnjičenika. Matija M. se sumnjiči da se prema ranijem dogovoru s Franom R., 13. lipnja oko 17 sati dovezao motociklom do stambene zgrade u Ulici Črna voda u Zagrebu. Motocikl, koji je inače glavna zvijezda njegovih profila na društvenim mrežama, parkirao je pokraj stambene zgrade, nakon čega je ušao u otvoreni prostor garaže stambene zgrade. Tamo je čekao dolazak Andree K. i Marijana C. koji su u garažu ušli oko 18 sati. Njih su dvoje kao podstanari živjeli u spomenutoj zgradi, a nakon što su sjeli u vozilo, sumnja se da je Matija M. dotrčao do njihovog vozila nakon čega je vozilu prišao s vozačeve strane. I počeo je pucati. Policija kaže da je ispalio više hitaca, a to više po neslužbenim informacijama je 16. Iz kojeg je oružja pucao, nije priopćeno, pa se ne zna je li koristio službeno oružje koje zasigurno imao kao djelatna vojna osoba.

GALERIJA Vojnik Matija M. osumnjičen za dvostruko ubojstvo doveden na ispitivanje u državno odvjetništvo

Nakon što je, kako se sumnja ubio dvoje ljudi koji su bili u automobilu te koji su od zadobivenih ozljeda preminuli na mjestu, Matija M. je noseći oružje sa sobom, izašao iz garaže, sjeo na svoj motocikl te se odvezao s mjesta zločina. Prema ranijem dogovoru s Franom R., kaže policija, motociklom se dovezao do nekoliko ulica udaljenog mjesta u podsljemenskoj zoni gdje ga je dočekao Fran R. Matija M. je njemu predao svoj motocikl, dok je od njega preuzeo svoj automobil te se odvezao na posao, odnosno u Ured predsjednika. Gdje je očito započeo svoju smjenu, kao da se ništa nije dogodilo!?. U skladu s tim, kako se neslužbeno doznaje, se ponašao i u nedjelju, kada je u Sesvetama viđen, kako šeće psa. Što se tiče Frana R. on je motocikl Matije M. odvezao na adresu na kojoj Matija M. prebiva te ga je parkirao na nogostupu ispred stambene zgrade. On se potom odvezao svojim automobilom, a policija je motocikl Kawasaki Ninja našla u utorak tijekom pretraga nakon uhićenja. Pretrage su bile obavljene i u Samoboru, jer se tamo nalaze kuće povezane s Franom R. Policija je u tim pretragama našla i neko oružje, no neslužbeno se čuje da to oružje nema veze sa zločinom. Ipak, gotovo sigurno će biti poslano na balističko vještačenje.

Likvidacija para, koji je po neslužbenim informacijama imao financijskih problema bila je brutalna, no po svemu sudeći vrlo traljava. Jer zahvaljujući automobilu i motociklu, te mobitelu kojeg je Matija M. imao kod sebe, policija je slučaj razriješila u svega četiri dana. Barem onaj prvi dio, jer se i dalje vjeruje da postoji naručitelj likvidacije. Tko bi taj naručitelj bio, i dalje je nepoznato. Kao što je i dalje nepoznat motiv, pa će policija vjerojatno i dalje istraživati sve sfere života i žrtva i počinitelja. Žrtve su imale zajedničku tvrtku, a Andrea K. i bivšeg supruga, koji je u satima nakon ubojstva bio priveden na obavijesni razgovor. I pušten. No nema sumnje da će se vrlo detaljno istraživati i njegov odnos sa žrtvama, ali i s počiniteljem jer su navodno sva trojica bili članovi istog moto kluba i poznaju se od ranije. Nejasno je još, je li Fran R. u cijeloj priči poslužio samo za primopredaju motocikla i automobila, ili je i njegova uloga bila znatno veća.

Za sada se sumnjiči za pomaganje u dva teška ubojstva, no sve se to tijekom istrage, ako se pojave, neki novi dokazi može i promijeniti. No osim brutalne likvidacije dvoje mladih ljudi, strašno je i to što dvojica osumnjičenika, po svemu što je do sada poznato, dolaze iz, uvjetno rečeno normalnih obitelji, koje su dobro situirane, a niti jedan od osumnjičenika nije od ranije poznat policiji. Stoga je još teže razumjeti zašto su počinili to za što ih se sumnjiči. Kao što je teško razumjeti kako je Matija M. mogao proći psihološke procijene prije zapošljavanja u MORH-u. Jer da je netko pogledao njegove spotove koje je prije 10-ak godina objavljivao po YouTubeu, a u kojima je davao savjet, poput primjerice, koje pjesme ne pjevati na zadnjem sjedištu policijskog vozila ili koji problemi tište žene s velikim grudima, možda bi netko shvatio da taj mladić nije materijal za vojsku. Pogotovo ne za ono što se smatra njezinom elitnom postrojbom. U koju je usput budi rečeno dospio godinu dana nakon dolaska u MORH.