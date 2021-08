Milanović: Mjere više nemaju smisla, ja bih radio onako kako je Švedska

Nakon obilježavanja 30. obljetnice stradanja civilnih žrtava iz Kijeva u Domovinskom ratu, predsjednik Zoran Milanović komentirao je aktualne teme.

– Ne možemo potpuno svojeglavo djelovati, ali ja bih radio onako kako je radila Švedska, a ne kako radi Njemačka, Velika Britanija. Cijepilo se puno ljudi. Mjere više nemaju smisla, osim ako nije ugrožen zdravstveni sustav. Necijepljeni ljudi izlažu se riziku. Cijepite se – komentirao je epidemiološku situaciju.

Govoreći o uskoro nadolazećem popisu stanovništva, Milanović je kazao kako će brojke pokazati manji broj stanovnika.

– Popis stanovništva pokazat će da nas je trenutačno u zemlji manje nego što nas je bilo prije 10 godina. Hrvata ima koliko ima, više od 4 milijuna i to je mali broj ako uspoređujemo broj otprije 10 godina – kaže.

U petak će svi uzvanici Konferencije veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika posjetiti Pantovčak, kazao je, no u imenovanju veleposlanika ne sudjeluje izravno već ga ''informiraju o tome što se radi''. Sastao se i s bivšim britanskim premijerom Tonyjem Blairom.

– On je jedan od najvećih likova modernog doba. Njegov pogled na imigrantsku politiku u Velikoj Britaniji i je dalje isti, a kritičari govore da je to jedan od razloga što je Britanija izašla iz Europske unije. Neka mi ne zamjeri, ali ova vrsta njegova angažmana Hrvatskoj više ne treba. To treba Srbiji i drugim državama, ali Hrvatskoj više ne treba – kaže.

