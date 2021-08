Milanović: Od demokracije u Afganistanu nema ništa, moramo to shvatiti

Predsjednik Republike Zoran Milanović nazočio je danas programu 46. Trke na prstenac. Poručio je da je to tradicija koju treba čuvati i njegovati jer ako se prestane zaboravit će se. Na pitanje novinara kako komentira situaciju u Sinju koja je nakon Alke izmaknula kontroli, rekao je da nije primjetio.

- Nisam primjetio da je izmakla kontroli. Stvarno? - upitao je predsjednik Milanović na što je drugi novinar dodao da raste broj zaraženih.

- Tko se cijepio nije jedan od tih slučajeva. Pozivam ljude da se cijepe - odgovorio je Milanović.

Osvrćući se na afganistansku krizu, rekao je da nijedna nacije ne može opstati ako ljudi nisu spremni na žrtvu.

- Oni očito nisu, ali to im ne treba uzeti za zlo. Da su se borili godinu dana možda bi umrlo desetke tisuća ljudi. Ovako to se sve raspalo. To će biti nekome mrlja na savjesti, odnosno više na reputaciji. Što manje ljudi pogine to bolje - rekao je Milanović pa dodao da moramo shvatiti "da od demokacije u Afganistanu i takvim državama nema ništa".

- Nismo propovjednici koji tamo trebaju ići s ognjenim mačem. To je bila greška - smatra Milanović.

Smatra i da bi sve izbjeglice trebao primiti SAD.

- Mi simbolički možemo primiti manji broj ljudi. Nije više 2015., prigrlio bih manji broj ljudi geste radi. 20 ljudi ili 200 ljudi ne čini razliku. Prag tolerancije u malim zajednicama poput naše nije isti kao u primjerice Velikoj Britaniji. Nisam za to da se kaže ne može, ali postoje granice - ističe predsjednik.