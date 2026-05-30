Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
30. SVIBNJA

Dan državnosti svečano obilježen diljem zemlje: U Zagrebu nastupio i Simfonijski orkestar Oružanih snaga

Emica Eledji/PIXSELL
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
30.05.2026.
u 13:37

U Međimurskoj županiji Dan državnosti obilježen je svetom misom i odavanjem počasti hrvatskim braniteljima.

Dan državnosti, 30. svibnja, proslavljen je svečano diljem Hrvatske, od Zagreba gdje se održava središnja proslava, preko Međimurja, do Vodnjana. Na središnjem zagrebačkom Trgu, brojni građani i turisti imali su priliku vidjeti atraktivan nastup Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne.

Zajednica utemeljitelja HDZ-a, građanima i gostima glavnoga grada, darivala je hrvatske zastave, a njezini članovi prisjetili su se 30. svibnja 1990., kada je konstituiran prvi višestranački Sabor koji je donio ključne odluke o hrvatskoj neovisnosti i samostalnosti. Stjepan Brčić, zastupnik iz prvog saborskog saziva novinarima je rekao kako se danas posebno sjeća trenutka kada je prije 36 godina podignuta hrvatska zastava ispred tadašnjeg Hrvatskog državnog sabora.  

"I nema ljepšeg dana i nema ljepšeg dara nego narodu dati hrvatsku zastavu jer ona je simbol svake države, bez zastave nema države", poručio je Brčić te je svima čestitao Dan državnosti.   "Vjerujem u Hrvatsku i vjerujem u hrvatski narod", poručio je Brčić kojemu je pomagala unuka Nika Prša.

Bivši saborski zastupnik i bivši predsjednik Mladeži HDZ-a, Krunoslav Gašparić izjavio je pak da je Dan državnosti, uz Dan pobjede. jedan je od bitnijih simbola hrvatske države i državnosti. „Želimo jednostavno poručiti da postoje dani kada s ponosom treba istaknuti hrvatski barjak", poručio je Gašparić.

U Međimurskoj županiji Dan državnosti obilježen je svetom misom i odavanjem počasti hrvatskim braniteljima. Kod Spomen-obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih za njih su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Izaslanstvo Grada Vodnjana – Dignano, na čelu s gradonačelnikom Igorom Orlićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na novom groblju u Vodnjanu.
FOTO Mlada HDZ-ovka dijelila zastave u centru Zagreba: 'Možemo reći da je Hrvatska jedna od najrazvijenijih država u svijetu'
1/22
Ključne riječi
HDZ Zastave 30. svibnja Dan državnosti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Na ispitivanje u USKOK doveden je Andrija Mikuli?
Premium sadržaj
Video sadržaj
8
NEMA OSTAVKI NI ODGOVORNOSTI

Gnjev je opravdan, ali da su afere Možemo jednake HDZ-ovima, e – nije

Prema MUP-ovim kriterijima, od više od 700 prijavljenih slučajeva korupcije tri najznačajnija povezana su sa strankom Možemo. Ozbiljno proklizavanje zagrebačkoga gradonačelnika HDZ je dočekao kao ozebli sunce, pogotovo nakon Drniša, pa su opalili iz svih smjerova po "zeleno-lijevoj sekti", kako zovu Možemo, a sve s ciljem da narod uvjere kako su svi jednaki

Zagreb: Andrej Plenković i članovi Vlade položili vijence u znak obilježavanja Dana državnosti
10
'PRVI KORAK U STVARANJE NEOVISNE HRVATSKE'

Jandroković: 30. svibnja je iznimno bitan, zaslužuje biti Dan državnosti

„Sloboda je plaćena krvlju“, podsjetio je Jandroković, prisjetivši se na Dan državnosti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, tadašnjeg političkog vodstva, ali iznad svega hrvatskih branitelja, posebno onih koji su dali svoje živote za hrvatsku slobodu. Izrazio je zadovoljstvo što je Oltar domovine, na kojemu je u subotu zapaljen vječni plamen, ponovno dio obilježavanja Dana državnosti.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!