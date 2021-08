Sanja Musić Milanović sudjelovala na Kijevskom samitu prvih dama: Evo o čemu je govorila

Sanja Musić Milanović, supruga predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, na poziv gospođe Olene Zelenske, supruge predsjednika Ukrajine, sudjelovala je putem video obraćanja na Kijevskom samitu prvih dama i gospode koji se održao 23. kolovoza 2021. u Kijevu.

Musić Milanović govorila je na tematskom panelu „Key to the new reality: leave no one behind“. U svom obraćanju istaknula je da je svoju dugogodišnju znanstvenu i stručnu karijeru posvetila poboljšanju i očuvanju zdravlja ljudi, čime se aktivno bavi i zagovara i kao supruga hrvatskog predsjednika.

Foto: Ured Predsjednika RH

Naglasila je da projekti koje vodi i s kojima se aktivno bavi u Hrvatskoj imaju za cilj „potaknuti ljude svih dobnih skupina, koji žive u različitim okruženjima, na aktivniji i zdraviji život, što je veliki korak prema očuvanju i poboljšanju zdravlja ljudi“.

Tijekom izlaganja govorila je i o Nacionalnom programu promicanja zdravlja „Živjeti zdravo“ kojeg vodi, istaknuvši kako se program razvija od 2002. godine, utemeljen na dugogodišnjim znanstvenim istraživanjima o odrednicama debljine još iz najranije životne dobi, odnosno djetinjstva. Pojasnila je kako je „Živjeti zdravo“ sveobuhvatan, multisektorski program promicanja zdravlja koji je usmjeren na opću populaciju i sve dobne skupine.

„Aktivnosti koje se provode na nacionalnoj razini uključuju informiranje, educiranje i podizanje svijesti o pozitivnim aspektima zdravog načina života, ali i kreiranje pristupačnih, zdravijih okruženja u suradnji s lokalnim zajednicama, usklađeno s njihovim specifičnim potrebama“, rekla je gospođa Musić Milanović.

Ukazala je i na potrebu za „inovativnim i novim inicijativama i rješenjima u području prevencije i liječenja debljine djece, koja su utemeljena na znanstvenim i stručnim dokazima te odgovaraju potrebama lokalnih zajednica“.

Zaključno je rekla kako je debljina globalno javnozdravstveno opterećenje, a ne samo pitanje jedne nacije. Osvrnula se na činjenicu da je debljina značajan čimbenik rizika za vodeće kronične nezarazne bolesti koje opterećuju kako same građane, tako i zdravstvene sustave. Završno je istaknula važnost zajedničkog djelovanja na međunarodnoj razini.

U fokusu samita u Kijevu bili si humanitarni, zdravstveni i socijalni projekti kojima se bave prve dame i gospoda u sklopu svojih poslova i aktivnosti.