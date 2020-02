Meteorolozi upozoravaju: Stiže nam brza i žestoka promjena vremena

Iznadprosječno toplo razdoblje započeto potkraj siječnja nastavlja se i u prvim danima veljače. Štoviše, nakon ponegdje u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj nikad više najviše dnevne temperature posljednjeg dana siječnja, kao primjerice 16 - 17 °C u Zagrebu i Osijeku, i čak 18 °C na RC Gorice pokraj Nove Gradiške - i prvi dan veljače je uz umjeren, gdjekad i jak, na udare i olujan jugozapadnjak bio topao kao rijetko kada, mjestimice i nikada u znanoj povijesti mjerenja, piše glavni meterolog HRT-a Zoran Vakula.

"Podjednako će biti do utorka pa će temperatura zraka u sjevernim Hrvatskim krajevima biti rijetko visoka - i srednja najniža dnevna, najčešće jutarnja, i srednja najviša dnevna, najčešće poslijepodnevna, kao i srednja dnevna izračunata iz više mjerenja tijekom dana. Štoviše, mjestimice će, uz nastavak južine, gotovo sigurno biti i novih rekorda za prva četiri dana veljače. I pritom će biti pretežno suho, a kiša će povremeno padati uglavnom na Jadranu i područjima uz njega, i to većinom u malim količinama.



Obilnije kiše, u mnogim krajevima i u obliku pljuskova s grmljavinom, bit će u utorak i dio srijede, kada će se vrijeme stubokom promijeniti! Naglo, brzo, mjestimice i žestoko, ali samo kratkotrajno! Osjetan pad temperature je neprijeporan! I snijeg je ponegdje u gorju siguran, a vjerojatno će ga mjestimice nakratko biti i u nekim nizinama, uz jaku i olujnu buru možda i ponegdje na Jadranu", kaže Vakula.



No, već u nastavku novoga tjedna ponovno će biti stabilnije i suho, do petka još uz često jaku buru i tramontanu, te uz ponovni porast temperature.

I DHMZ je na svojim stranicama objavio kako će u ponedjeljak biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Tijekom utorka jače pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Potkraj dana uz zahladnjenje u unutrašnjosti će kiša ponegdje prijeći u susnježicu, a u gorju i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Na Jadranu i uz njega lokalno može biti i obilne oborine. U srijedu još mjestimice pljuskovi. Jak jugozapadnjak, na Jadranu vrlo jako jugo i južni vjetar, potkraj utorka okrenut će na vrlo jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar te na Jadranu jaku i olujnu buru. U srijedu će još puhati mjestimice vrlo jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U ponedjeljak i u prvom dijelu utorka još iznadprosječno toplo, a u krajem utorka i u srijedu temperatura zraka osjetno niža.