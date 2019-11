Nevrijeme zahvatilo Dalmaciju, Makarska 'pod vodom'

Jaka, a sudeći prema najavama i dugotrajna promjena vremena zahvatila je cijeli Jadran. Zapuhalo je slabo do umjereno jugo, a ponegdje s jakim do vrlo jakim udarima.

Što se tiče temperature, dnevni maksimum bio je do 22°C na otocima gdje se toplo vrijeme zadržalo do večeri.

Nema dijela Dalmacije u kojem nije palo barem malo kiše, no oborine su do 19 sati bile izrazito neravnomjerno raspoređene. Primjerice, na širem splitskom i sinjskom području palo je vrlo malo kiše. Na šibenskom području palo je 10 do 20 litara po kvadratnom metru, u Drnišu 22, Vidu 28, Korčuli 35, Orašcu 85, Trstenu 94, no nevjerojatne količine oborine primilo je područje Zaostroga, prenosi Dalmacija Danas.

Tamo je danas do 19 sati, prema podacima Crometeo mreže postaja Pljusak.com, pala ekstremna 161 litra kiše po kvadratnom metru. Primjerice, u cijelom studenom u Splitu prosječno padne 113, a u Dubrovniku 147 litara.

Danas je palo oko 150 posto mjesečne oborine, a kako je krenulo brojka će samo rasti. Nedjelja će donijeti još više kiše nego subota, a probleme bi mogao stvarati i oštro jugo koje će krajem dana imati udare do 100 km/h, pa je DHMZ za cijeli Jadran izdao narančasti stupanj upozorenja. Također, upozorenje vrijedi i za moguće obilne oborine.