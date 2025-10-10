Melania Trump šokirala novinare: 'Putin i ja održavamo otvoren kanal komunikacije zbog dobrobiti te djece'

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melania Trump, izjavila je u petak kako je tijekom proteklih mjeseci bila u izravnoj komunikaciji s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, razgovarajući o sudbini djece u Europi koja su tijekom rata u Ukrajini bila odvojena od svojih obitelji.

Svoj je govor započela objavom rezultata tih razgovora. „U posljednja 24 sata osmero djece ponovno je spojeno sa svojim obiteljima,” izjavila je Melania iz Bijele kuće. Kako je pojasnila, njezin je glavni cilj bio uspostaviti otvorenu liniju komunikacije, ključnu za ponovno ujedinjenje djece s njihovim najbližima. „Dogovorili smo se da ćemo surađivati za dobrobit svih ljudi pogođenih ovim ratom,” dodala je.

Melania je istaknula kako je u proteklom razdoblju bila u kontaktu s predstavnicima Kremlja te razgovarala o djeci koja trpe posljedice sukoba. „Puno se toga dogodilo otkako je predsjednik Putin primio moje pismo,” rekla je. „Od tada predsjednik Putin i ja održavamo otvoren kanal komunikacije zbog dobrobiti te djece.”

Prva dama naglasila je kako je svako od te djece proživjelo traumu rata. „Troje ih je bilo odvojeno od roditelja i premješteno na teritorij Ruske Federacije zbog borbi na bojišnici. Ostalih pet razdvojeno je preko međunarodnih granica zbog nastavka sukoba. Jedna djevojčica, sada je ponovno sa svojom obitelji nakon što je putovala iz Ukrajine u Rusiju,” izjavila je.

U suradnji s ruskim vlastima, Melania je primila detaljne biografije i fotografije svakog djeteta uključenog u ovogodišnji proces provjere. Dokumenti su sadržavali i pregled socijalnih, medicinskih i psiholoških usluga koje im se trenutno pružaju. Melania Trump zaključila je svoj petominutni govor iznoseći postignuti napredak, no nije odgovarala na pitanja novinara prije nego što je napustila prostoriju, obavještava DailyMail.