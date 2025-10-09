VIDEO Stravične scene iz Ukrajine: Grad u plamenu, više civila poginulo, tisuće bez struje

Najmanje pet civila je ubijeno, a 19 ih je ozlijeđeno u ruskim napadima širom Ukrajine u posljednja 24 sata, izvijestile su regionalne vlasti 9. listopada. Prema podcima Kyiv Independenta, napadi, usmjereni na stambena područja i kritičnu infrastrukturu, potvrđuju nastavak Moskve za pritiskanje Ukrajine kroz ciljanje civilnih objekata, unatoč stalnim pozivima na primirje.

Prema Ukrajinskom ratnom zrakoplovstvu, ruske snage su tijekom noći lansirale 112 dronova tipa Shahed i imitacijskih dronova. Protuzračna obrana uspjela je oboriti 87 dronova, no 22 su ipak pogodila 12 lokacija.

U Hersonskoj oblasti, ruski napadi odnijeli su dva života, dok je osam ljudi ozlijeđeno, priopćio je guverner Oleksandr Prokudin. Napadi su oštetili 10 kuća i pogodili ključnu i društvenu infrastrukturu. U Sumijskoj oblasti, tri osobe su ubijene, a dvije ozlijeđene dok su ruske snage izvele gotovo 50 napada na 25 naselja u regiji, izvijestile su lokalne vlasti.

U Odesskoj oblasti najmanje pet osoba je ozlijeđeno tijekom noćnih udara koji su pogodili civilnu, lučku i energetsku infrastrukturu, rekao je guverner Oleh Kiper. Napad je izazvao požare u dvije kuće, administrativnoj zgradi benzinske postaje i lučkom objektu, dok su dodatne četiri kuće oštećene, ostavivši više od 30.000 ljudi bez električne energije.

U Donjeckoj oblasti jedna je osoba ozlijeđena u ruskim udarima, objavio je guverner Vadym Filashkin. U Harkivskoj oblasti jedna je osoba ozlijeđena dok su ruske snage koristile vođene zračne bombe i dronove protiv lokalnih zajednica, priopćio je guverner Oleh Syniehubov. U Zaporiškoj oblasti ruski napadi ozlijedili su dvije osobe i pogodili 14 naselja s ukupno 580 projektila, izvijestio je guverner Ivan Fedorov.