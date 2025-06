Mediji u obilasku Hipodroma i najveće pozornice ikada postavljene u zemlji: 'Ovo je koncert, ne politički skup. Bit će to lijepa, emotivna večer'

"Bit će to lijepa, sigurna, emotivna večer za sve, od sedam do 77 godina, to je publika Marka Perkovića Thompsona. Naši gosti dolaze s obiteljima, djecom, iz cijele Hrvatske i inozemstva. Bit će to večer domoljublja i pjesme", kazao je Thompsonov menadžer Zdravko Barišić, jedan od organizatora megaspektakla koji se priprema na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja. Radovi su još u tijeku, Hipodrom se polako pretvara u glazbenu utvrdu u kojoj dominira najveća pozornica ikad postavljena u Hrvatskoj – uključuje 500 tona skele i 1100 rasvjetnih tijela, široka je 133 metra s binom visokom 3,5 metara, dok najviša točka konstrukcije doseže 36 metara visine. Tu su i devet metara širok sigurnosni koridor, VIP platforme, videozidovi, medicinski punktovi, poljska bolnica, tampon zone na parteru između sektora, 450 do 500 ulaza podijeljenih na četiri lokacije, kroz koje bi trebalo proći i do pola milijuna ljudi koji dolaze na koncert, najavljen kao "najveći u povijesti Hrvatske".

Organizatori su novinare tjedan dana prije koncerta proveli kroz Hipodrom i okolne točke gdje će se okupljati posjetitelji. Svi koji dolaze na Hipodromu će biti sigurni, a u sterilne zone oko Hipodroma moći će se ulaziti već od deset ujutro. Preporuka je da svi koji dolaze iz drugih gradova i mjesta u Zagreb dođu dan ili dva ranije da se smanje gužve. Iz sterilnih zona na Bundeku i Kajzerici publika će se u glavni koncertni prostor prebaciti tek poslije podne, nakon što sigurnosne službe daju zeleno svjetlo.

Pred Hipodromom već od 10 h, bit će 450 ulaza. Thompsonov tim govori o sustavu ulaza na koncert

– Ljudi će se prvo smjestiti u hladovinu Bundeka, Kajzerice i okolnih zona, nakon čega prelaze u arenu. Svi će već biti pregledani, karte skenirane, pretres odrađen – prijelaz će biti brz i kontroliran – poručuju organizatori. Sam Hipodrom je podijeljen na desetke manjih sektora kako bi se omogućila kontrola i sigurnost. Svaki sektor ima ograničenje na maksimalno 11.000 ljudi, a protok ljudi prati sofisticiran sustav kamera i brojača. – Punimo sektor po sektor. Kada se jedan ispuni, zatvara se i otvara novi iza njega – pojasnili su.

Sjeverna i južna VIP zona imaju po 9000 mjesta, a izvedene su kaskadno, s povišenim platformama i stolovima za po šest osoba. – Ovo je najveća i najjeftinija VIP zona u Hrvatskoj. Karta je bila 100 eura, a pogled neprocjenjiv – istaknuo je organizator. VIP ulazi odvojeni su i posebno regulirani, a Fan Pit zona može primiti još dodatnih 50.000 ljudi. Koncert će osiguravati 5000 zaštitara i 80 timova hitne pomoći. Plan je finaliziran s Ministarstvom unutarnjih poslova, Gradom Zagrebom, vatrogascima, civilnom zaštitom i hitnim službama. – Imat ćemo 50 do 80 timova hitne pomoći raspoređenih po zoni. Info punktovi su organizirani tako da svaki 'tanjur' servisira oko 10.000 ljudi – uz policiju, vatrogasce i medicinare – poručuju organizatori.

Dodatna pozornost posvećena je osobama s invaliditetom: imat će posebno ograđen sektor i pristup, sve unaprijed dogovoreno s njihovim predstavnicima. Ulaznice su digitalne, a sve prolazi kroz službenu aplikaciju. Karte koje se prodaju na crno su ogroman rizik. QR kod vrijedi jednom – kad ga netko prvi skenira, drugi ne ulazi. Aplikacija čak ne dopušta ni screenshot zbog sigurnosti, poručuju. Organizatori su pozvali posjetitelje da se digitalno "informiraju" i da koriste aplikaciju kako bi se što bolje snalazili jer će ih navigacija voditi do točnog ulaza. Parter je podijeljen na sjever i jug, a kroz sredinu, prema pozornici, napravljena je 'cesta' širine devet metara koja je namijenjena prolasku hitnih službi i tu neće biti publike. Radi što veće sigurnosti posjetitelja, svi sektori pratit će se kamerama i u VAR sobi. Scena se gradi danima, a pozicionirana je tako da je vidljiva s bilo koje točke Hipodroma. Zvučnici su okrenuti prema Bundeku i šumi, da se buka ne širi prema Jarunu. Mjerit će se u realnom vremenu, sve po propisima.

Koncert počinje između 20.45 i 21 sat, zbog mraka potrebnog za scenske efekte i pirotehniku. Trajat će oko dva sata i 45 minuta. Organizatori procjenjuju ukupan trošak koncerta na 700.000 do 900.000 eura, uključujući najam Hipodroma, Bundeka, skladišta na Velesajmu i dodatnih prostora. Na pitanje o kritikama iz njemačkih medija, koji koncert povezuju s ustaštvom, menadžer Barišić odlučno odgovara: – Imamo timove iz Dubaija, audio-video stručnjake iz cijelog svijeta. Ovo je koncert, ne politički skup. Svaka takva optužba je deplasirana. Ljudi strahuju da će Novi Zagreb na dan koncerta biti u blokadi, nezadovoljni poduzetnici iz okolnih kvartova negoduju jer neće moći raditi, ali mnogi će građani i profitirati iznajmljivanjem smještaja koji se kreće u prosjeku od 300 do 700 eura za noć, kao i parkirališnih mjesta za koja na crno cijene idu i do 250 eura po danu.