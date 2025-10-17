Medicinski tehničar otkrio iskustvo koje mu je promijenilo pogled na svijet: 'Sad vjerujem u zagrobni život'

Medicinsko osoblje svakodnevno se suočava sa životom i smrću, posebno oni koji rade u hitnim službama, bolnicama ili odjelima intenzivne njege. Takvi trenuci često ostavljaju snažan emocionalni trag jer zdravstveni radnici svjedoče gubitku, patnji i neočekivanim situacijama koje mogu promijeniti život i onih koji preminu i onih koji ostaju. Tako je jedan medicinski tehničar podijelio jezivi trenutak koji ga je pratio kroz cijelu karijeru i potpuno mu promijenio perspektivu o zagrobnom životu. Moe, koji radi na hitnoj pomoći, na društvenim je mrežama podijelio iskustvo koje je doživio nakon razgovora s muškarcem koji je preminuo u bolničkom krevetu, piše Mirror.

"Imali smo pacijenta s teškom traumom koji je bio bez pulsa 20 minuta. Liječnik je već bio na rubu da proglasi smrt, kada je monitor odjednom pokazao znakove života. Snažan puls. Preživio je. Kasnije nam je rekao da se sjeća kako je lebdio iznad sobe i opisao detalje koje nije mogao znati. Toga dana sam shvatio da viša sila doista postoji", ispričao je Moe u videu na TikToku. Želeći znati je li itko doživio nešto slično, pitao je korisnike: "Koji je jedan trenutak u vašoj karijeri koji vas je naveo da povjerujete da viša sila postoji?".

"Imali smo pacijenta u hospiciju, umirovljenog policajca, čiji je odlazak trajao satima. Svećenik je izašao i razgovarao s njegovom kćeri o opraštanju i poticao je da pusti i prihvati da je on u redu te da je došlo vrijeme da ga pusti da mirno ode. Kada je napokon preminuo, tada je prošlo neko vrijeme dok smo obavili papirologiju, skrb o tijelu i ostale posmrtne procedure. Supruga je upitala za vrijeme smrti, a kada sam odgovorila, svi su vrisnuli. Nisam shvatila zašto, pa sam upitala. Bio je to broj njegove značke. Prošla me je jeza i upitala svećenika što se upravo dogodilo, a on je rekao: 'Znaš što se upravo dogodilo'", napisala je jedna korisnica.

"Pacijentica je bila bez pulsa. Proglasili smo vrijeme smrti, a devet sekundi kasnije njezino je srce ponovno počelo kucati. Kada se probudila, tada mi je zahvalila što sam je držao za ruku i pjevao duhovnu pjesmu. Nitko u hitnoj nije je držao za ruku niti joj pjevao. Vjerujem da je to bio Isus", prepričao je korisnik.

"Rad u hospiciju. Vidjela sam neke pacijente u potpunom mučenju tijekom posljednjih dana, koji nisu bili vjernici i bez obzira na to što smo činili, bilo je iznimno teško kontrolirati bol i slično. A onda su bili vjernici koji su, od nesposobnosti da govore, na kraju pjevali hvalospjeve. Taj trenutak se doslovno mogao osjetiti", napisala je jedna osoba.

"Sjećam se da je pacijent došao nakon nesreće u kojoj je netko pobjegao s mjesta događaja i molila sam se da se dogodi čudo i da pacijent preživi jer je bio jako mlad. Tijekom reanimacije nastavila sam izgovarati malu molitvu, a zatim su proglasili smrt i čekali smo dvije minute tišine iz poštovanja nakon proglašenja smrti. I dalje sam se molila za čudo i kada su počeli stavljati pacijenta u vreću, medicinska sestra je osjetila puls i pacijent se vratio u život. Mislim da nikada u životu nisam tako plakala za pacijentom", napisala je druga.

Međutim, još korisnik podijelio je svoje iskustvo koje se potpuno razlikuje od ostalih. "Bio sam bez pulsa i mrtav, a nekako sam se vratio. Nisam vidio Boga niti svjetlost. Ono što sam vidio bila je tama i zlo. Bilo je to najstrašnije što sam ikada doživio i siguran sam da je to bio pakao", zaključio je.