May ostaje premijerka, ima još tri dana da stvori 'plan B'

Dinamika politike u Velikoj Britaniji zaista iznenađuje – odmah nakon što je sporazum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije koji je s Bruxellesom dogovorila Theresa May u utorak doživio rekordno težak poraz, lider Laburističke stranke i opozicije Jeremy Corbyn zatražio je glasanje o povjerenju vladi. I ona je večeras dobila povjerenje s većinom od 19 glasova, 325 prema 306.

Sve to samo dan nakon što je baš sve šokirala golema razlika između onih koji su podržali sporazum May i onih koji su ga poslali u ropotarnicu povijesti, a razlika je iznosila 230 ruku, čak 106 više od bilo kojeg poraza vlade u parlamentu u povijesti. Zbog toga bi neutralan promatrač zasigurno bio u šoku: kako je moguće da parlament daje podršku vladi manje od 24 sata nakon što je odbacio ključan dokument te iste vlade kao što nijedan dokument nikada nije bio odbačen.

To se dogodilo zato što su se konzervativci i sjevernoirski unionisti okupili oko May i dali joj još vremena da dogovori Brexit koji bi naišao na veću podršku u zemlji. No, pitanje je koliko će joj vremena dati EU. Do datuma izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz EU, 29. ožujka, ostalo je još samo deset tjedana i on će se, ako se rok ne produlji, dogoditi, bez obzira na to hoće li se sporazum o načinu izlaska postići.

“Zombi vlada”

“Potpuna sramota”, “May je pretrpjela povijesni poraz, a torijevci su se okrenuli protiv nje”, naslovnice su današnjih brojeva The Daily Telegrapha i The Guardiana, koje dobro svjedoče kako su britanski mediji popratili rezultate glasanja o samom sporazumu. Najoriginalniji je bio The Sun koji je uz riječ “Brextinct”, što je igranje riječima i može se prevesti kao “izumrli Brexit”, stavio natpis “Sporazum May o Brexitu mrtav je kao dodo”.

– Ona ne može vjerovati da je nakon dvije godine krivih poteza sposobna ispregovarati dobar sporazum za ljude u ovoj zemlji – govorio je Corbyn tražeći glasanje o povjerenju vladi. On je uoči večerašnjeg glasanja kritizirao izvršnu vlast, nazvavši je “zombi vladom”. Zbog toga, kao i zbog pokušaja da u ovom trenutku sruši vladu, konzervativni ga je zastupnik Chris Philip nazvao “besramnim političkim oportunistom” koji stavlja stranačke interese ispred nacionalnih. No, drugi su ga laburisti branili. Corbynu ne pomaže ni to što ga britanski konzervativci, a i većina tamošnjih medija ne opisuju kao mainstream političara, nego kao ljevičara previše pomaknutog od centra. Tako mu je, između ostalog, ministar okoliša Michael Gove neposredno prije glasanja poručio da bi, da se Corbyna pita, UK izašao iz NATO-a.

Kako premijerka želi biti proaktivna i, odmah nakon što ju je parlament podržao za čelnicu izvršne vlasti, rekla je da odmah želi početi pregovore s čelnicima drugih parlamentarnih stranaka. May ima samo tri radna dana da se pojavi pred britanskim parlamentom kojem mora objasniti što dalje i predstavi im “plan B”. To će se dogoditi u ponedjeljak jer parlament neće zasjedati u petak.

Sam Corbyn nakon glasanja je rekao da neće razgovarati s May tako dugo dok u potpunosti ne odbaci mogućnost da UK iz EU izađe bez dogovora. S njime se složila i Liberalno-demokratska stranka, dok su škotski nacionalisti (SNP) zatražili od May da otvori mogućnost odgađanja datuma Brexita ili drugog referenduma. Nakon toga čak je i gradonačelnik Londona i laburist Sadiq Khan napisao na Twitteru da "ako već ne možemo imati nove izbore, britanska javnost mora imati zadnju riječ, s opcijom ostajanja u EU".

Kasno večeras u britanskoj su vladi odbili odbaciti mogućnost da zemlja izađe iz EU bez sporazuma.

Prije glasanja o povjerenju trenutnoj vladi Tom Watson, Corbynov zamjenik u Laburističkoj stranci prigovorio je Theresi May da je na svakom koraku promoviralo podijeljenost umjesto jedinstva, no mnogi koji bliže proučavaju britansku političku scenu zaključili su da podijeljenost važi za nju cijelu.

Upravo se zato Theresa May našla u teškoj poziciji, za koju njeni kritičari govore da ju je sama i stvorila, i to manje zbog glasanja parlamenta o tomu ima li ta institucija još povjerenja u nju jer se i očekivalo da će vlada opstati, a više zbog nedostatka vremena da s Bruxellesom ponovno ispregovara sasvim novi sporazum, i to onaj koji bi zadovoljio i EU, i većinu zastupnika u njezinom parlamentu.

– Jasno je da ovaj dom ne podržava sporazum, ali večerašnje glasanje nije nam ništa reklo kakav sporazum podržava – rekla je May nakon glasanja u utorak i time je još jednom podsjetila britansku javnost na ono što onima koji se unutar Konzervativne stranke zalažu za tvrdi izlazak iz EU, prigovaraju: to da unatoč brojnim kritikama i ostavkama koje su podnijeli, nisu ponudili rješenja koja bi bila prihvatljiva i ostalim zemljama članicama EU te koja bi se mogla provesti.

Konzervativna stranka, trenutačno na vlasti s unionistima iz Sjeverne Irske (DUP), dijeli se ugrubo na tri frakcije: tvrde brexitovce, meke (koji podržavaju May) te one koji se još uvijek nadaju u preokret i ostanak u EU. I dok se te tri strane ni oko čega ne mogu dogovoriti što se tiče izlaska zemlje iz EU, svi su bez ikakvog ustezanja podržali vladu, a to su napravili i u DUP-u te da su odbijanjem sporazuma koji je May postigla s EU, premijerki dali mandat da ispregovara novi sporazum s EU. I to unatoč tomu što je Bruxelles već rekao da neće dozvoliti preinake u sporazumu.

Podsjetimo, konzervativce zagovornike tvrdog Brexita u britanskom parlamentu, kao i DUP, posebno smeta tzv. backstop dogovor. To je mehanizam, zapravo osigurač, po kojem bi se izbjegla tvrda granica između Republike Irske i Sjeverne Irske, s carinskim kontrolama, i to samo ako se Velika Britanija i EU ne bi mogle do 2022. dogovoriti o trgovinskom sporazumu koji bi izbjegao tu tvrdu granicu. Prema trenutačnom dogovoru May i EU, kad bi se backstop aktivirao te 2022., postoji mogućnost da bi UK zbog njega ostala povezana s EU na neodređen rok te da bi iz njega mogla izaći samo pristankom Bruxellesa.

U Bruxellesu tužni

U trenutačnoj podjeli snaga, spominju se četiri moguća scenarija u nastavku sapunice Brexit. Prva je novi, bolji sporazum UK s EU na koji bi pristao parlament, što je idealan, ali već podosta nerealan scenarij. Druga je mogućnost izlazak iz Unije bez sporazuma, a ona se svakog dana čini sve realnija, no svi je pokušavaju izbjeći jer bi rezultirala gospodarskom štetom za sve strane.

Mogućnost je i odgoda termina za izlazak zemlje iz Unije. Prema trenutačnim mehanizmima, UK iz EU izlazi 29. ožujka i kako se taj datum bliži, sve ga se više spominje. No, danas ju je May odbacila jer bi to značilo da će se, prema njenim riječima, "Brexit tako odgoditi tko zna dokad". Četvrta je mogućnost novi referendum koji zagovaraju neki utjecajni mediji, ali vlada ne želi ni čuti za njega. No, kad bi do referenduma i došlo, ne zna se o čemu bi birači glasali i bi li imali ponovno izbor pravog ostanka u Uniji.

Zbog ove konfuzije, nije čudo da u Bruxellesu traže od Londona da konačno usuglasi svoje stavove kako bi znali o čemu pregovaraju. Odbijanje sporazuma o kojem su pregovarali dvije godine ih je, kažu, rastužilo.

– Spremni smo pregovarati s UK ponovno ako britanska vlada promijeni svoje crvene linije – rekao je glavni pregovarač EU za Brexit Michel Barnier.

– Imamo vremena smanjiti nastalu štetu na najmanju mjeru, a šteta će u svakom slučaju nastati izlaskom Velike Britanije. Sada čekamo što će premijerka Theresa May predložiti. Očekujemo da kaže kako će to dalje ići – dodala je njemačka kancelarka Angela Merkel.

Najkonkretniji je bio francuski predsjednik Emmanuel Macron.

– Britanci sada imaju tri mogućnosti – prva je da kažu da napuštaju EU bez sporazuma, a to će najviše pogoditi same Britance. Druga opcija je da pokušaju ispregovarati bolji dogovor s EU. Treći izlaz je da igraju na vrijeme i odgode izlazak iz EU – tvrdi.

