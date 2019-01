'Ovo je katastrofalan poraz': Parlament odbacio sporazum, u srijedu izglasavanje nepovjerenja

Sporazum o povlačenju Velike Britanije iz Europske unije odbačen je večeras u britanskom parlamentu, a s minusom od 230 glasova - s 202 zastupnika za i 432 protiv sporazuma kojeg je predložila - premijerka Theresa May doživjela je najteži poraz koji je ijedan britanski premijer(ka) doživio u povijesti. Lider oporbe Jeremy Corbyn odmah je pokrenuo zahtjev za izglasavanjem nepovjerenja vladi, a premijerka May prihvatila da rasprava i glasanje o tome bude već sutra.

No, unatoč nevjerojatnom porazu, kojeg u normalnim vremenima nijedna vlada i premijer ne bi preživjeli, lako je moguće da premijerka May preživi taj za sutra zakazani pokušaj rušenja jer pobunjenici unutar vladajuće Konzervativne stranke, koji su srušili njezin sporazum o Brexitu, nemaju namjeru rušiti premijerku i konzervativnu vladu da bi pomogli laburistima i Jeremyju Corbynu da dođu na vlast. To je, primjerice, večeras eksplicitno rekao i Boris Johnson, a i sjevernoirska stranka DUP, koalicijski partner Konzervativne stranke, najavila je da će podržati vladu, iako večeras nije podržala vladin sporazum s EU o Brexitu.

Pogledajte kako su protivnici Brexita proslavili odluku parlamenta:

[video: 28840 / Protivnici Brexita slave odluku Parlamenta]

- Jasno je da ovaj dom ne podržava ovaj sporazum. Ali večerašnje glasanje ne govori nam ništa o tome što ovaj dom podržava. Ništa o tome kako, ili čak i ako, planira ispoštovati odluku britanskih građana na referendumu koji je raspisao parlament - rekla je premijerka May odmah nakon objave rezultata glasanja večeras oko 20:30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker večeras je u komentaru ishoda glasanja apelirao na Ujedinjenu Kraljevinu da “pojasni svoje namjere što je prije moguće”.

- Vrijeme je skoro isteklo - poručio je Juncker.

Boris Johnson, jedan od lidera referendumske kampanje za Brexit i ministar vanjskih poslova koji je napustio Mayičinu vladu zbog neslaganja sa smjerom u kojem su išli pregovori s EU, večeras je za televiziju Sky News iznio svoje viđenje daljnje razvoja događaja.

Pogledajte video Corbynova govora:

[video: 28838 / Corbynov govor]

- Premijerka treba uzeti ovo kao masivan mandat protiv njezina sporazuma, mandat koji je odnijeti natrag u Bruxelles i reći da ne možemo nikako prihvatiti taj sporazum nego da trebamo svjež pristup. Ne trebamo produžiti članak 50 (koji propisuje proceduru izlaska, i po kojemu se Brexit ima dogoditi 29. ožujka 2019., op.a.). Trebamo samo izvući, kirurški ukloniti, “backstop” (zaštitni mehanizam za izbjegavanje tvrde granice između Sjeverne Irske i Republike Irske, op.a.) - rekao je Johnson.

No, mnogi komentatori, pa i u studiju Sky Newsa koji je prenio tu Johnsonovu ideju, kritizirali su taj pristup kao daljnje fantaziranje o nečemu što je Europska unija rekla da se neće i ne može dogoditi. Zaštitni mehanizam za irski otok neće i ne može biti izbačen iz sporazuma o Brexitu, ponovili su predstavnici EU bezbroj puta do sada. Može li večerašnje potenciranje drame oko Brexita na novu, n-tu potenciju promijeniti to i zaista otvoriti prostor za “svjež pristup” u pregovorima o Brexitu? Teško, sugerirale su večerašnje izjave niza europskih dužnosnika.

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk u svome je komentaru, objavljenom na Twitteru, ciljao na poništenje Brexita i ostanak Velike Britanije u EU.

- Ako sporazum nije moguć, i ako nitko ne želi [izlazak] bez sporazuma, onda tko će konačno imati hrabrosti da kaže koje je jedino moguće pozitivno rješenje - napisao je Tusk.

Dominic Grieve, jedan od zastupnika Konzervativne stranke koji se zalažu za raspisivanje novog referenduma o izlasku ili ostanku u EU, smatra da je sada pravi trenutak za ponovno izjašnjavanje građana Ujedinjene Kraljevine.

- Jasno je da nema apetita za vladin sporazum, te da također nema većine ni za kakvu drugu verziju Brexita. Ključno je da uvedemo natrag građane u ovu raspravu, da im damo mogućnost da se izjasne za ostanak u EU - rekao je Grieve.

Čak 118 od ukupno 317 zastupnika Konzervativne stranke glasalo je večeras protiv sporazuma kojeg je ispregovarala, podržala i predložila njihova premijerka i njihova vlada. Ukupan broj glasova kojim je May poražena (230) puno je veći nego dosadašnji povijesni rekord iz 1924., kada je vlada izgubila neko glasanje u britanskom parlamentu sa 166 glasova razlike. Mnogi su večeras javno komentirali kako je Mayičin poraz s 230 glasova razlike puno veći nego što su oni osobno zamišljali da će biti.

- Ovo je katastrofalan poraz za vladu - rekao je lider oporbe Jeremy Corbyn. - Premijerkin princip vladanja, koji se svodi na odgađanje i poricanje, došao je do kraja linije. Ne može ozbiljno vjerovati da nakon dvije godine neuspjeha može biti kadra ispregovarati dobar sporazum za građane ove zemlje - dodao je predsjednik Laburističke stranke.

Premijerka May obećala je da će, u slučaju da preživi izglasavanje nepovjerenja koje je pokrenuo Corbyn, do ponedjeljka doći pred parlament s novim prijedlogom o tome kako bi Brexit trebao izgledati. No, moguće je i da zastupnici u parlamentu sada preuzmu vodeću ulogu u upravljanju ovim sve većim kaosom oko Brexita. Odnosno, da oni, umjesto premijerke i umjesto vlade, počnu predlagati rješenja za izlaz iz ovog kaosa. Nije još sigurno bi li time stvorili još veći kaos, ili bi zaista pomogli. Jedan komentator londonskog lista Times, Matthew Paris, piše večeras s uvjerenjem da bi zastupnici time pomogli: moraju, kaže, “preoteti kontrolu iz ruku zombi-premijerke”. Zaboravite May, zaboravite Corbyna, ni u vladi ni u opoziciji ne postoji pravo vodstvo sposobno izvesti Britance iz ovog nereda, piše taj kolumnist Timesa, nego moraju početi djelovati zastupnici kao neka parlamentarna, višestranačka “vlada u sjeni”.

U razvijenim demokracijama - a za Veliku Britaniju je malo reći da je jedna takva, nego je poštenije reći da joj nitko nema pravo držati lekcije iz demokracije - nije uobičajeno da vlada preuzme obvezu iz pomno pregovaranog međunarodnog sporazuma, a onda ne uspije taj sporazum ratificirati u svom parlamentu, kojeg po logici stvari kao vladajuća većina kontrolira. No, u Velikoj Britaniji večeras se dogodilo upravo to. Dok je trajala rasprava i glasanje o sporazumu o Brexitu, pred parlamentom u Westminsteru okupilo se nekoliko stotina prosvjednika, koji traže ostanak u EU.

Premijerka May prvo je planirala da se glasanje o sporazumu o Brexitu u parlamentu održi prije Božića, no to je glasanje odgodila kad je vidjela da nema većinu za ratifikaciju. Večeras, nakon teškog poraza, ta se taktika činila besmislenom jer je poražena i nakon par tjedana odgode, a izgubila je dragocjeno vrijeme. Prema proceduri koju propisuje članak 50. Lisabonskog ugovora, koji uređuje način izlaska neke države članice iz EU, Brexit bi se trebao dogoditi u noći s 29. na 30. ožujka ove godine, ali sve je izglednije da će se morati produžiti procedura iz članka 50. i da se Brexit neće dogoditi krajem ožujka.

Times – Što se događa nakon poraza premijerke May Što se događa nakon što premijerka May izgubi glasanje o ispregovaranom sporazumu o Brexitu? To je pitanje od milijun funti i nema jasnog odgovora, a londonski dnevni list The Times pokušao je ilustrirati ogroman niz, ili je možda bolje reći lančani sudar mogućnosti koje slijede. Osam je mogućih ishoda, među kojima je i drugi referendum o Brexitu, izvanredni izbori, pa čak i formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Novi izbori nisu baš prva opcija ni onim zastupnicima Konzervativne stranke koji se bune protiv sporazuma i ruše premijerku May; jer, kad pomisle da su vidjeli najgore, da je sporazum gori od članstva u EU koje im je već bilo najgora stvar, takvi izbori mogli bi dovesti na vlast laburiste i njihovog lidera Jeremyja Corbyna, što bi za mnoge torijevce tek bilo najgore od najgoreg. Pitanje je kako bi se Konzervativna stranka mogla oporaviti od toga da je odvela zemlju u avanturu zvanu Brexit, zatim nije uspjela ispregovarati taj izlazak iz EU, niti je imala pojma što točno želi od Brexita, nego je srušila svoju vladu i omogućila dolazak na vlast laburističkog lidera koji je tu stranku odveo puno lijevije od njegovih prethodnika. – Ako sporazum koji je Theresa May skrpala doživi danas poraz, ostat će joj samo da krivi samu sebe nakon što je dvije godine potrošila na pregovaranje sa svojim kabinetom i sa svadljivcima u zadnjim klupama, umjesto na pregovore s EU. Trebaju nam novi izbori kako bismo dobili šansu da glasamo za vladu koja može okupiti ljude – poručio je danas Corbyn. Jedna se zastupnica iz Laburističke stranke, inače, toliko trudila biti u dvorani za vrijeme glasanja kako bi glasala protiv da je odgodila već zakazani termin za porod carskim rezom.