Masovni požari zagadili zrak u najhladnijem gradu na svijetu: 'Teško je disati, oči vam suze'

Zbog šumskih požara nestalo je već oko 1,5 milijuna hektara zemlje u sjeveroistočnom Sibiru, a sada se krenuo širiti i gusti smog. Požari i dim približili su se i gradu Jakutsku, poznatom kao najhladnijem gradu na svijetu.

- Požari su ove godine vrlo veliki, a otkad je dim stigao do Jakutska, ljudi su vrlo aktivni na društvenim mrežama jer je pogođen život svake osobe, kazao je vlasnik nekoliko teretana u gradu Jakutsku Grigory Mochkin, koji je posljednjih dana pomagao u zaustavljanju širenja plamena.

Dim se smatra opasnošću po zdravlje posebno za malu djecu i starije osobe. - To je kao da stojite pored logorske vatre. Otvorite prozor i smrad samo ispuni sobu. Ljudi se osjećaju vrlo loše, opisala je 26-godišnjakinja Aytalina.

🇷🇺 The city of #Yakutsk in Eastern #Siberia was completely covered with smoke due to forest fires.

The city has had the dirtiest air in the world for a week, according to data from the IQAir service. pic.twitter.com/xShKizkpqW