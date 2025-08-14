Naši Portali
NA PARKIRALIŠTU TRGOVAČKOG CENTRA

Masovna tučnjava u Medulinu: Šest osoba prijavljeno, kaos se događao pred djecom

Turistička patrola Večernjeg lista u Medulinu
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Hina
14.08.2025.
u 14:15

Provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je 46-godišnjak nakon fizičkog sukoba nožem lakše ozlijedio 47-godišnjaka, uputivši mu prijetnje u prisustvu petero djece

Nad šest osoba koje su u utorak navečer sudjelovale u sukobu, odnosno masovnoj tučnjavi u Ulici Buškupije u Medulinu, policija je dovršila je kriminalističko istraživanje te ih osumnjičila za nekoliko kaznenih djela, izvijestili su u četvrtak iz istarske Policijske uprave.

Policija navodi kako se šestorku sumnjiči da su 'dogovorili susret' na mjestu događaja, gdje je na parkiralištu trgovačkog centra na ulazu u Medulin, u prisutnosti maloljetnika, došlo do fizičkog sukoba i protupravnih ponašanja. U tučnjavi je, uz pet punoljetnih osoba sudjelovala i maloljetnica.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je 46-godišnjak nakon fizičkog sukoba nožem lakše ozlijedio 47-godišnjaka, uputivši mu prijetnje u prisustvu petero djece, čime je počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda u pokušaju i pet kaznenih djela povreda djetetovih prava, dok je 47-godišnjak počinio kaznena djela prijetnje, oštećenje tuđe stvari i pet kaznenih djela povreda djetetovih prava. Obojica su uhićena i u srijedu navečer predani su u pritvorsku jedinicu policije.

Kaznenu prijavu za oštećenje tuđih stvari, odnosno automobila bjelovarskih registracijskih oznaka u vlasništvu 46-godišnjaka zaradit će i 44-godišnja rumunjska državljanka, dvije žene u dobi od 21 i 18 godina te jedna maloljetnica protiv kojih se prijava podnosi u redovnom postupku, ističu iz PU istarska.
tučnjava policija Medulin

