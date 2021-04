U masovnoj pucnjavi u skladištu FedExa ubijeno osmero ljudi, više ranjenih. Napadač je mrtav

Policija je objavila kako je u masovnoj pucnjavi u skladištu FedExa u Indianapolisu ubijeno osmero ljudi. U ovom trenutku poznato je kako je više ljudi s prostrjelnim ranama zaprimljeno je četvrtak navečer u lokalnu bolnicu nakon masovne pucnjave u skladištu FedExa u Indianapolisu.

Policijski glasnogovornik Genae Cook naveo je kako si je napadač oduzeo život. Istaknuli su kako više nema opasnosti za javnost.

U ovom trenutku nije poznato stanje ozlijeđenih, niti njihov broj. Istraga bi trebala pokazati motiv napadača.

Prva dojava o pucnjavi u zgradi kod FedExove zgrade stigla je oko 23 sata po lokalnom vremenu.

Family members of Fedex Employees who are attempting to come to the scene please go to the Holiday Inn Express at 8555 Stansted Drive, Indianapolis #FedEx @IMPDnews pic.twitter.com/RVd6CZPtcJ