Marušića HDZ proziva zbog saveza s Barilom

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na vlasti je HDZ, župan je njihov Marko Marušić, a većinu u Županijskoj skupštini stranka je imala s HSLS-om. HSLS je, međutim, na izbore ovoga puta odlučio ići samostalno, na Marušićevu "poziciju" kandidirali su Ivanu Jurković Piščević, što je izazvalo priličnu ogorčenost u HDZ-ovim redovima. Dodatna napetost ovdje proizlazi iz činjenice da Bjelovarsko-bilogorska županija nije HDZ-ova tradicionalna izborna utvrda. Marušić je, zapravo, prvi HDZ-ovac na čelu ove županije otkako se župane bira neposredno, a da bi se održala na vlasti još jedan mandat, stranka je pribjegla sklapanju saveza s manjim partnerima, koje su pronašli u Demokratskoj hrvatskoj seljačkoj stranci (DHSS) i Hrvatskoj stranci umirovljenika (HSU).

Marušić: Izabrali ga umirovljenici

Savez s potonjom doveo je, međutim, do popriličnog nezadovoljstva među tamošnjim HDZ-ovcima kojima, čini se, ne sjeda najbolje Zlatko Barila, šef županijske organizacije HSU-a, i to zbog njegovih istaknutih pozicija u nekadašnjem Savezu komunista. Barila je demokratske promjene 1990-ih godina dočekao na poziciji predsjednika Skupštine Općine Bjelovar, čime su ga iz HDZ-a "gađali" u ranijim izbornim ciklusima, na koje je njegova stranka izlazila u savezu s bivšim bjelovarsko-bilogorskim županom Damirom Bajsom. Sada bi ga odjednom trebali respektirati kao izbornog partnera, što je izazvalo nezadovoljstvo zbog kojega se u HDZ-u ovih dana može čuti kako savez s Barilom zapravo nikad nije bio tema stranačkih tijela. To bi značilo da je župan Marušić o koaliciji s HSU-om odlučio na svoju ruku, zanemarujući propisanu stranačku proceduru, no Marušić to opovrgava.

"Županijski odbor zadužio je mene kao predsjednika, zatim potpredsjednika i glavnog tajnika organizacije da pristupimo pregovorima o sklapanju izborne koalicije s HSU-om, strankom s kojom smo i na nacionalnoj razini u koaliciji. A predsjednik HSU-a u našoj je županiji Zlatko Barila, kojega su izabrali umirovljenici okupljeni u HSU i ne vidim na koji bih način ja mogao ili trebao na to utjecati", kazao nam je Marušić. Podcrtava dodatno kako nije riječ o savezu s Barilom, jer Barila nije nezavisni kandidat, nego o savezu s HSU-om, iz čega je, opet, jasno kako je i on svjestan nepopularnosti šefa županijskog HSU-a u HDZ-ovim redovima, a onda vjerojatno i među tamošnjim biračima ove stranke.

Savez kao oružje protiv župana

Da je svjestan kako bi ova koalicija mogla biti označena kao neprincipijelna do znanja je dao i Zlatko Barila, koji je potpisujući koalicijski sporazum imao potrebu istaknuti kako HSU zbog njega neće postati desniji niti HDZ ljeviji te kako se radi o HSU-ovoj borbi za položaj umirovljenika u županiji. Jasno je, međutim, da se Marušićevi protukandidati neće libiti koristiti ovaj savez kao oružje protiv župana, što je Ivana Jurković Piščević već i učinila, komentirajući da je riječ o "koaliciji iz očaja". "Ova politička kombinacija – od navodno desnog do krajnje lijevog – pokazuje samo jedno: brod tone, pa se pokušava spasiti bilo kako. No ta se koalicija raspala prije nego je i krenula", kazala je Jurković Piščević.