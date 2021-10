Markotić objasnila trebaju li se trudnice cijepiti

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' izjavila je jučer na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite da bi se trebale cijepiti prije ili poslije trudnoće, ali ne i za vrijeme trudnoće.

Svoju izjavu pojasnila je u intervju za RTL.

Upitana o tome trebaju li se cijepiti trudnice protiv COVID-a 19, kazala je sljedeće: - Pitanje nije s da ili ne. Znači zbog toga i još uvijek nije provedena treća faza kliničke studije u svijetu što je dosta komplicirano s obzirom na populaciju, Europska agencija za lijekove nije službeno odobrila to cijepljenje, međutim s obzirom na to da se sve više vidi u znanstvenim stručnim krugovima da su trudnice pod povećanim rizikom onda su preporuke brojnih stručnih društava da se cijepe. Međutim tu bi u svakom slučaju trebale one sa svojim ginekologom ili nekim drugim liječnikom vidjeti, prvi prioritet bi trebali biti oni koji imaju rizične faktore ako što je pretilost, kao što je viša dob za trudnicu.

Govoreći o onim trudnicama koje su zdrave i nemaju rizične faktore, istaknula je kako postoji cijeli niz situacija, te da se ženama u trudnoći može povisiti tlak i štećer te da ginekolozi su ti koji moraju se s njima dogovoriti.

- Naravno ono što je najbolje je spriječiti i cijepiti se prije ako je moguće - ustvrdila je Markotić.

Stava je da se idealno cijepiti prije trudnoće, a u trudnoći procijeniti zajedno sa svojim liječnikom koji su rizici.

- U svakom slučaju neće ni cjepivo 100% zaštititi pored cjepiva trebaju sve druge epidemiološke mjere držati, jako se čuvati, a ne bi bili u kontaktu sa zaraženima - navela je.

Potvrdila je da su na klinici bile tri roditelje, koje su u ovom trenutku stabilno, te je navela: - Ali kod većine koji su kod nas – to su teži oblici bolesti.

