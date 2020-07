Marko Vučetić: Sad sam još sigurniji da sam trebao odustati od politike

Kako se vama čine rezultati izbora za novi saziv Sabora?

Ti su rezultati pokazali da je došlo do poraza HDZ-ove politike jer Plenković nije postao reformator HDZ-a, nego je izbornim rezultatom i popisom imena na listama potvrdio sve ono što je HDZ dosad bio i što HDZ jest. To je vidljivo i na izboru Božidara Kalmete. Njega je predložio Plenković, a građani su verificirali Plenkovićevu volju birajući Kalmetu preferencijalno. I sad imamo evidentan poraz i Plenkovića i Kalmete. Kalmeta nije mogao odbiti biti na listi, a Plenković ga nije mogao ne staviti na listu.

Je li vas ipak nešto iznenadilo, ima li HDZ čvrstu vlast?

Do prijevremenih izbora zasigurno neće doći zato što je sad u Saboru, u saborskoj većini i u onima koji bi mogli biti većina, a to su Domovinski pokret (DP) i Most, sadržan antidemokratski kod. Most je prestao postojati kao Most nezavisnih lista i sad postoji kao opcija nastala na medijskoj popularnosti bračnog para Raspudić i ovom antidemokratskom kodu koji nazivam parodijom fundamentalizma u zastupnicima Miletiću i Troskotu, koji su javnost upoznali s politikom svog obraćenja. I svoje su obraćenje pretvorili u politiku. Antidemokratski kod DP-a sadržan je u tome što je taj pokret ozlojeđeni alter ego HDZ-a. Most i DP sad trpe posljedice separacijskog šoka od HDZ-a. Pozitivna dimenzija izbora manifestira se u jačanju grupacije tzv. progresivne ljevice i progresivnog centra. Oni će sigurno ponuditi novu argumentacijsku snagu i novu političku paradigmu. Njihova novost prokazivat će SDP-ovo političko mrtvilo. Najveća afirmacija vrijednosti dogodila se u onima koji su nestali iz političkog života na nacionalnoj razini. Ona je ispisana u političkoj smrtovnici M. Bandića, koji je otimao mrtve duše političara, i Živog zida, koji se borio protiv afirmacije znanstvenosti, suživota i mirotvorstva.

Mislite li i dalje da je odluka da se više ne kandidirate bila dobra?

Da. Sad sam u to još i uvjereniji jer politika počiva na razvijanju javnih politika, a ne na projekciji sebe u politici. Odradio sam mandat zastupnika uglavnom u samoći, a samoća nije prirodno mjesto za razvijanje politika. Zato sam trebao i morao odustati od politike.